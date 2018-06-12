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Наталія Холоденко
Наталія Холоденко
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Жертвы страха голода

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Сказала ребёнку фразу, которая станет новым правилом жизни: "Не доедай, если больше не хочешь".

Наше общество — жертвы страха голода. Уже четвёртое поколение людей повторяет своим детям: "Пока не доешь, не выйдешь из-за стола", "Съешь все до последнего кусочка", "Чтобы тарелка была чистой". Это уже трагедия формирования пищевой зависимости! ⠀

Когда ребенка заталкивают едой, он привыкает чувствовать себя принужденным к чему-либо в жизни. Это психология раба! Мы морально насилуем в базовых потребностях самых любимых людей. Да, пусть они не доедают! Научите их выбрасывать, не сожалея. И они начнут чувствовать, сколько нужно, и не станут просить лишнее.

Еда стала слишком важной, а последствия зацикленности на ней чересчур опасны. Спрашивайте: "Что ты хочешь съесть?", "Сколько ложечек каши тебе класть в тарелку?". Говорите: "Можно не доесть — птички доедят", "Если тебе невкусно, расскажи маме об этом".

Переедание приводит к тому, что ребёнок перестаёт чувствовать насыщение и становится пищевым наркоманом, который решает все эмоциональные проблемы заеданием, курением, алкоголем!

P.S. Показать пост всем бабушкам и попросить прочитать вслух 3 раза. Затем пересказать близко к тексту.

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "Обозреватель".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Наталія ХолоденкоНаталія Холоденко
Тема
здоров'я
Об'єкти
дітиздоров'яхарчування
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