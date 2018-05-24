Збираємося в пологовий будинок: що з собою взяти

Чим ближче до пологів, тим більше переживає майбутня мама. Тому не дивно, що напередодні години "Х" починає мучити питання, що з собою взяти в пологовий будинок, щоб відчувати себе там комфортно і не нервувати, якщо раптом щось забула. Тим більше, в лікарнях зазвичай говорять про формальні речі (документи, ліки), а ось про "життєві" (наприклад, бюстик і піжаму) - забувають.
MEDOBOZ склав для вас список найнеобхіднішого.
Документи
Нехай в лікарні про це скажуть не раз, ми все одно нагадаємо. Адже це, як ніяк, список ВСЬОГО необхідного.
Отже:
Обмінна карта;
Паспорт;
ІПН;
Напряавлення з жіночої консультації (якщо вас направляють в патологію);
Результати додаткових обстежень і аналізів (якщо вони є).
Ліки
У пологових будинках вагітним заздалегідь дають список необхідних медикаментів, які можуть відрізнятися, в залежності від медустанови.
Однак в списку в родом обов'язково будуть присутні:
Шприци 5.0 - 5 шт.;
Шприци 10.0 - 5 шт.;
Рукавички стерильні хірургічні - 5 пар;
Вата стерильна - 2 уп.;
Пластир хірургічний -1 шт.;
Бинт широкий - 4 шт.;
Одноразовий комплект для проведення пологів - 2 шт.;
Стерильний набір (одноразовий халат, шапочка, бахіли) - 3 шт.;
Одноразові пелюшки - 1 упаковка;
Січовий катетер - 1 шт.;
Система для переливання - 1 шт.;
Затиск пупковий - 1 шт.;
Спирт - 100 мл;
Йод 5% - 3 флакона;
Фіз. розчин - 2 флакона;
Крем "Бепантен" - 1 шт.
Список для мами
Тепер збирайте речі для себе.
Що знадобиться вам:
Вода без газу - 2 Х 1,5 л;
Трусики - 2 пари або упаковка одноразових;
Гігієнічні прокладки - 2 упаковки;
Прокладки для грудей - 1 упаковка;
Бюстгальтер (на розмір-півтора більше вашого нинішнього) - 1 шт.;
Шампунь;
Мило рідке;
Зубна щітка і паста;
Гребінець і м'яка резинка для волосся;
Піжама;
Теплий халат;
Легкий халат;
Шкарпетки;
Гумові капці;
Молоковідсмоктувач;
Посуд: тарілка, кружка, ложка, виделка;
Вологі серветки;
Одноразові рушники;
Рушник для волосся і душу;
Зарядка до телефону.
Список для дитини
Не забудьте, що малюкові теж можуть знадобитися деякі речі, про які вам не скажуть заздалегідь:
Підгузки для новонароджених;
Дитячі вологі серветки;
Пустушка;
Пелюшки - 4 шт.;
Одяг: чепчик (2 шт.), носочки (2 пари), сорочка, боді або комбінезон (2-3 шт.) і рукавички;
Присипка;
Пляшечка;
"Конверт" або ковдра - 1 шт.
Раніше MEDOBOZ розповідав, як підготуватися до партнерським пологам.
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