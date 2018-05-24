Збираємося в пологовий будинок: що з собою взяти

Чим ближче до пологів, тим більше переживає майбутня мама. Тому не дивно, що напередодні години "Х" починає мучити питання, що з собою взяти в пологовий будинок, щоб відчувати себе там комфортно і не нервувати, якщо раптом щось забула. Тим більше, в лікарнях зазвичай говорять про формальні речі (документи, ліки), а ось про "життєві" (наприклад, бюстик і піжаму) - забувають.

MEDOBOZ склав для вас список найнеобхіднішого.

Документи

Нехай в лікарні про це скажуть не раз, ми все одно нагадаємо. Адже це, як ніяк, список ВСЬОГО необхідного.

Отже:

Обмінна карта;

Паспорт;

ІПН;

Напряавлення з жіночої консультації (якщо вас направляють в патологію);

Результати додаткових обстежень і аналізів (якщо вони є).

Ліки

У пологових будинках вагітним заздалегідь дають список необхідних медикаментів, які можуть відрізнятися, в залежності від медустанови.

Однак в списку в родом обов'язково будуть присутні:

Шприци 5.0 - 5 шт.;

Шприци 10.0 - 5 шт.;

Рукавички стерильні хірургічні - 5 пар;

Вата стерильна - 2 уп.;

Пластир хірургічний -1 шт.;

Бинт широкий - 4 шт.;

Одноразовий комплект для проведення пологів - 2 шт.;

Стерильний набір (одноразовий халат, шапочка, бахіли) - 3 шт.;

Одноразові пелюшки - 1 упаковка;

Січовий катетер - 1 шт.;

Система для переливання - 1 шт.;

Затиск пупковий - 1 шт.;

Спирт - 100 мл;

Йод 5% - 3 флакона;

Фіз. розчин - 2 флакона;

Крем "Бепантен" - 1 шт.

Список для мами

Тепер збирайте речі для себе.

Що знадобиться вам:

Вода без газу - 2 Х 1,5 л;

Трусики - 2 пари або упаковка одноразових;

Гігієнічні прокладки - 2 упаковки;

Прокладки для грудей - 1 упаковка;

Бюстгальтер (на розмір-півтора більше вашого нинішнього) - 1 шт.;

Шампунь;

Мило рідке;

Зубна щітка і паста;

Гребінець і м'яка резинка для волосся;

Піжама;

Теплий халат;

Легкий халат;

Шкарпетки;

Гумові капці;

Молоковідсмоктувач;

Посуд: тарілка, кружка, ложка, виделка;

Вологі серветки;

Одноразові рушники;

Рушник для волосся і душу;

Зарядка до телефону.

Список для дитини

Не забудьте, що малюкові теж можуть знадобитися деякі речі, про які вам не скажуть заздалегідь:

Підгузки для новонароджених;

Дитячі вологі серветки;

Пустушка;

Пелюшки - 4 шт.;

Одяг: чепчик (2 шт.), носочки (2 пари), сорочка, боді або комбінезон (2-3 шт.) і рукавички;

Присипка;

Пляшечка;

"Конверт" або ковдра - 1 шт.

Раніше MEDOBOZ розповідав, як підготуватися до партнерським пологам.