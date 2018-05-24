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Збираємося в пологовий будинок: що з собою взяти

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Чим ближче до пологів, тим більше переживає майбутня мама. Тому не дивно, що напередодні години "Х" починає мучити питання, що з собою взяти в пологовий будинок, щоб відчувати себе там комфортно і не нервувати, якщо раптом щось забула. Тим більше, в лікарнях зазвичай говорять про формальні речі (документи, ліки), а ось про "життєві" (наприклад, бюстик і піжаму) - забувають.

MEDOBOZ склав для вас список найнеобхіднішого.

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Документи

Нехай в лікарні про це скажуть не раз, ми все одно нагадаємо. Адже це, як ніяк, список ВСЬОГО необхідного.

Отже:

  • Обмінна карта;

  • Паспорт;

  • ІПН;

  • Напряавлення з жіночої консультації (якщо вас направляють в патологію);

  • Результати додаткових обстежень і аналізів (якщо вони є).

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Ліки

У пологових будинках вагітним заздалегідь дають список необхідних медикаментів, які можуть відрізнятися, в залежності від медустанови.

Однак в списку в родом обов'язково будуть присутні:

  • Шприци 5.0 - 5 шт.;

  • Шприци 10.0 - 5 шт.;

  • Рукавички стерильні хірургічні - 5 пар;

  • Вата стерильна - 2 уп.;

  • Пластир хірургічний -1 шт.;

  • Бинт широкий - 4 шт.;

  • Одноразовий комплект для проведення пологів - 2 шт.;

  • Стерильний набір (одноразовий халат, шапочка, бахіли) - 3 шт.;

  • Одноразові пелюшки - 1 упаковка;

  • Січовий катетер - 1 шт.;

  • Система для переливання - 1 шт.;

  • Затиск пупковий - 1 шт.;

  • Спирт - 100 мл;

  • Йод 5% - 3 флакона;

  • Фіз. розчин - 2 флакона;

  • Крем "Бепантен" - 1 шт.

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Список для мами

Тепер збирайте речі для себе.

Що знадобиться вам:

  • Вода без газу - 2 Х 1,5 л;

  • Трусики - 2 пари або упаковка одноразових;

  • Гігієнічні прокладки - 2 упаковки;

  • Прокладки для грудей - 1 упаковка;

  • Бюстгальтер (на розмір-півтора більше вашого нинішнього) - 1 шт.;

  • Шампунь;

  • Мило рідке;

  • Зубна щітка і паста;

  • Гребінець і м'яка резинка для волосся;

  • Піжама;

  • Теплий халат;

  • Легкий халат;

  • Шкарпетки;

  • Гумові капці;

  • Молоковідсмоктувач;

  • Посуд: тарілка, кружка, ложка, виделка;

  • Вологі серветки;

  • Одноразові рушники;

  • Рушник для волосся і душу;

  • Зарядка до телефону.

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Список для дитини

Не забудьте, що малюкові теж можуть знадобитися деякі речі, про які вам не скажуть заздалегідь:

  • Підгузки для новонароджених;

  • Дитячі вологі серветки;

  • Пустушка;

  • Пелюшки - 4 шт.;

  • Одяг: чепчик (2 шт.), носочки (2 пари), сорочка, боді або комбінезон (2-3 шт.) і рукавички;

  • Присипка;

  • Пляшечка;

  • "Конверт" або ковдра - 1 шт.

Раніше MEDOBOZ розповідав, як підготуватися до партнерським пологам.

Читайте всі новини по темі "Вагітність і пологи" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вагітність і пологи
Об'єкти
здоров'явагітність
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Alex
Alex
а что насчет утягивающего белья ? я до родов покупала белье с утягивающим эффектом https://modax.ua/utyagivayuschee-belyo/, мне говорили что оно помогает и его нужно одевать, оно помогает. Еще не одевала, интересно ваше мнение. Стоит покупать или нет. Мне подружки советуют, т.к сами одевали, даже некоторые хвалят.
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