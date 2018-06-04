"Если не доешь, сложу за шиворот!" - мальчик Артур каждый раз вжимался в стул, когда слышал эти слова. Но ничего не мог с собой поделать - каша отказывалась впихиваться. Даже если положить в нее кубик сливочного масла с хлеба - вкуснее каша не становилась. Все остальные дети в группе видели, как достается Артуру и послушно жевали - каждый свою кашу.

И однажды день, когда эта каша оказалась за шиворотом у мальчика настал. Футболка, заправленная в шортики, намокла, и вода от каши стекала у Артура по ногам.

"Видели, что бывает, если не доедать свою еду?" - по-моему воспитательнице и самой было не по себе от того, что она сделала, но повернуть вспять свои действия она уже не могла. Мальчик был отправлен "приводить себя в порядок" в казарменного типа душ с коричневой разбитой плиткой на полу. Дети притихли.

Я, то есть девочка Маша, очень переживала за свои платья которые мама шила для меня и помогала одевать каждое утро: с котятами и воздушными шариками, с голубыми цветами и в красную клетку. В общем, очень любила свои платья.

А еще Маша втайне ненавидела геркулесовую кашу. И каша то вроде даже с сахаром, но эти шушенки-кожурки оставшиеся на некоторых зернышках заставляли сжиматься горло не давая каше доедаться. Мальчик Артур Маше в общем-то не очень и нравился, но история, которая с ним произошла ее очень впечатлила и случившееся никак не выходило у нее из головы.

"Маша! Ну-ка доедай! А то за шиворот сложу!". От волнения Маша стала кусать губу и тут что-то небольшое выпало изо рта на стол.

Это был зуб! Он давно шатался и наконец выпал!

Воспитательница подошла и заглянула Маше в рот - "Иди прополоскай зубик я в бумажку тебе заверну, положишь в кармашек... Кашу можешь не доедать".

Я опубликовала этот рассказ в своем Инстаграм. К моему удивлению, он отозвался у многих людей, прошедших через систему муниципальных детских садов в советское и постсоветское время. Думаю, такой рацион долгое время был необходимостью, частью системы и, отчасти, залогом выживания. Но в период, когда дефицит питания перестал быть острой проблемой, принцип "накормить во что бы то ни стало" в муниципальных учреждениях перестал органично вписываться в жизнь детей. Кто-то из читавших пост написал, что наоборот торопились сбежать в садик, потому что подобную пытку едой с проделывали дома.

65% читателей уверены, что просто не имели права, не чувствовали сил и уверенности в себе рассказать об этих случаях родителям.

Чтобы такого не случилось большое никогда, важно удостовериться, что

Вы четко обговорили с воспитателем, что ни он ни заменяющие педагоги никогда не будут заставлять ребенка есть. В Великобритании наибольшую силу имеет все, что отправлено по почте или предоставлено в виде письменного документа. Возможно, это будет иметь смысл и в других странах.

Ваш ребенок понимает, что рассказав вам о любом подобном инциденте он обретет защиту и поддержку.

Хочется написать о том, что важно учить ребенка отстаивать свои права и границы. Но в то же время невозможно говорить о том, что ребенок младше 7 лет должен уметь за себя постоять перед взрослым. Он никому ничего не должен и это окружающие его взрослые должны заботиться о его эмоциональном и физическом благополучии. В этом вся беспомощность возникающих подобных ситуаций.