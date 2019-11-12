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Як зачати дівчинку: названі популярні способи

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Багато пар, які планують дітей, часто більше хочуть дитину конкретної статі. Тому вдаються до різних методик зачаття, що часто не мають ніякої науково підтримки. Наприклад, робити спроби в певні місяці, дні тижня, фази місяця і т.д.

"Планувати стать дитини дуже складно, якщо мова не йде про ЕКО, де в лабораторних умовах є можливість відсортувати сперматозоїди по набору хромосом і зробити цілеспрямоване запліднення яйцеклітини", - говорить лікар Віктор Литвиненко.

При цьому всеж таки є теорії, здатні збільшити шанси на народження малюка бажаної статі.

MedOboz підібрав для вас найбільш науково обґрунтовані методики для зачаття дівчинки.

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Як зачати дівчинку

Як зачати дівчинку

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Вибирайте правильну позу і дні циклу

Є теорія, що "чоловічі" сперматозоди жвавіші, ніж "жіночі", тому в рівних умовах вони більш ймовірно запліднять яйцеклітину. При цьому, вони менш "живучі", тому не можуть довго проявляти активність.

І щоб дати другим більше шансів встигнути досягти мети, потрібно під час сексу вибирати пози, при яких сім'явиверження відбувається максимально близько до отвору матки (без глибокого проникнення), а для вірності вибирати період для сполучення за 2-3 дні до овуляції ("жіночі" живчики за цей час не загинуть і продовжать прагнути до мети).

Найоптимальніші пози для зачаття дівчинки – на боці ззаду, класична і т.д.

Зменшуйте калорії

Плануючи вагітність, мамі можна звернутися і до зміни раціону на користь менш калорійного. І бажано це робити за кілька тижнів до спроб зачаття.

Так, багато спостережень і досліджень показують, що якщо майбутня мама вживала дуже ситну калорійну їжу, то на світ частіше з'являлися хлопчики. Якщо ж раціон жінки більше відносився до дієтичного – дівчинки.

Такий взаємозв'язок відстежувалася і на гризунах, наприклад, на хом'яках або мишах.

Тільки вдаючись до такої спроби зачати дитину, важливо не перестаратися з урізанням калорійності раціону, інакше в першу чергу постраждає майбутня дитина.

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"Окисліть" організм

Також є версія, що в кислому середовищі у "жіночих" сперматозоїдів є більше шансів на виживання і досягнення мети. Тому майбутній мамі варто спробувати внести в раціон більше продуктів, які "окислюють" організм, а не роблять його більш лужним. Зокрема, такі властивості має м'ясо, молочні продукти і цитрусові.

Знову ж, корекцію харчування варто здійснити заздалегідь і не перестаратися з цим. Інакше наслідком може стати підвищення кислотно-лужного балансу в організмі, що призведе до серйозних порушень як в організмі мами, так і малюка.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які способи можуть допомогти зачати хлопчика.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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