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Як виявити аутизм у дитини

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Аутизм – це найбільш часте захворювання, пов'язане з порушенням нервово-психічного розвитку. Розлади аутистичного спектру (РАС) зустрічаються в середньому у 1 з 59 дітей. Аутизм виявляється у вигляді проблем з соціальною взаємодією, спілкуванням, гнучкістю мислення і поведінки. Людям з аутизмом важко спілкуватися з оточуючими, вибудовувати дружні відносини, розуміти почуття інших людей.

Люди з аутизмом частіше мають інші супутні захворювання: у 70% одне захворювання, у 41% – 2 і більше. Часто зустрічаються судоми, захворювання шлунково-кишкового тракту, психіатричні проблеми (тривога, депресія). Вилікувати аутизм неможливо, але лікарі і терапісти можуть допомогти навчити контролювати симптоми хвороби, а значить підтримувати щасливе і здорове життя.

Ознаки та симптоми аутизму, які можна помітити у 3-річного малюка

Соціальні:

  • дитина прагне грати на самоті;

  • не проявляє інтересу до інших людей;

  • неохоче ділиться іграшками;

  • не любить ігри, де потрібно чекати своєї черги;

  • не відгукується на своє ім'я;

  • не розуміє рольових ігор та ігор на уяву.

Що стосується вираження емоцій, то аутисти відчувають повний спектр емоцій, але висловлюють їх інакше, ніж інші люди.

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Як виявити аутизм у дитини

Ілюстрація

Дитина з аутизмом в 3 роки:

  • має складності у вираженні і обговоренні своїх почуттів;

  • їй важко зрозуміти почуття інших людей;

  • її складно заспокоїти/втішити;

  • вираз обличчя може не відповідати її почуттіям;

  • уникає фізичного контакту;

  • напружується, коли хтось намагається її обійняти;

  • не виражає ніяких емоцій, коли батьки йдуть з кімнати.

Такі діти також мають труднощі у спілкуванні:

  • затримка або регрес в розвитку мови;

  • розмовляє беземоційно або співуче;

  • зовсім не говорить;

  • уникає зорового контакту;

  • не виражає своїх емоцій;

  • недоречно відповідає на питання;

  • повторює слова інших людей;

  • багаторазово повторює слова, фрази, звуки (ехолалія);

  • неправильно вживає займенники (говорить "ти" замість "я");

  • не використовує жести (наприклад, вказівні);

  • не реагує на вказівки;

  • не розуміє гумору, що відповідає віку.

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Як виявити аутизм у дитини

Ілюстрація

Діти з аутизмом часто демонструють незвичайну поведінку або повторювані рухи:

  • кілька разів плескають у долоні;

  • крутяться на місці;

  • розгойдуються взад-вперед;

  • виявляють захоплення певною іграшкою або дією;

  • мають нав'язливу поведінку;

  • вибудовують іграшки в певному порядку;

  • стають гіперактивними в певних ситуаціях;

  • не вміють довго концентруватися;

  • наполягають на дотриманні особливих ритуалів;

  • демонструють хвилювання, гнів, тривогу, занепокоєння, коли хтось заважає виконанню ритуалу.

До інших ознак ауітізма у дітей в 3-річному віці відносяться:

  • агресія;

  • імпульсивність;

  • нанесення собі ушкоджень;

  • сильна емоційна реакція на звуки, запахи, відчуття, кольору, смаки;

  • перепади настрою;

  • незвичайні харчові звички.

Зауважу важливе (!): не всі діти з аутизмом виявляють всі перераховані вище симптоми, а безліч нейротипічних дітей демонструють деякі з цих ознак. Ось чому так важливо отримати оцінку професіонала.

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Як виявити аутизм у дитини

Ілюстрація

Ознаки аутизму також залежать від віку дитини. Школярі та підлітки можуть проявляти такі симптоми:

  • необхідність рутини, виконання певного порядку дій;

  • прагне самотності;

  • відсутність дружніх відносин;

  • агресія;

  • збудження або надмірне розчарування при порушенні ритуалів;

  • занепокоєння;

  • проблеми в спілкуванні, дитині важко вести розмову по черзі;

  • загострене або навпаки знижене сприйняття запаху, смаку, тактильних, зорових або слухових відчуттів;

  • одержимість, зайва захопленість певними темами або видами діяльності;

  • складність в інтерпретації невербальних і соціальних сигналів;

  • проблеми при необхідності дотримуватися правил школи або спортивної секції;

  • незвична поза або рухи (клацає пальцями);

  • незвичайна манера говорити.

Діагностика аутизму: якщо ви помітили будь-які симптоми, зверніться до свого лікаря за порадою. При необхідності він розповість вам, консультацію яких фахівців слід отримати. Це можуть бути ЛОР, дитячий психолог, логопед, психіатр. Раннє втручання – це ключ до вирішення проблеми. Поки дитина ще маленька їй простіше навчитися корисним соціальним, комунікативним і поведінковим навичкам.

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Автор
Олександр Сиволобов Олександр Сиволобов
Тема
здоров'я
Теги
Аутизм діти
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