Як виявити аутизм у дитини

Аутизм – це найбільш часте захворювання, пов'язане з порушенням нервово-психічного розвитку. Розлади аутистичного спектру (РАС) зустрічаються в середньому у 1 з 59 дітей. Аутизм виявляється у вигляді проблем з соціальною взаємодією, спілкуванням, гнучкістю мислення і поведінки. Людям з аутизмом важко спілкуватися з оточуючими, вибудовувати дружні відносини, розуміти почуття інших людей.

Люди з аутизмом частіше мають інші супутні захворювання: у 70% одне захворювання, у 41% – 2 і більше. Часто зустрічаються судоми, захворювання шлунково-кишкового тракту, психіатричні проблеми (тривога, депресія). Вилікувати аутизм неможливо, але лікарі і терапісти можуть допомогти навчити контролювати симптоми хвороби, а значить підтримувати щасливе і здорове життя.

Ознаки та симптоми аутизму, які можна помітити у 3-річного малюка

Соціальні:

дитина прагне грати на самоті;

не проявляє інтересу до інших людей;

неохоче ділиться іграшками;

не любить ігри, де потрібно чекати своєї черги;

не відгукується на своє ім'я;

не розуміє рольових ігор та ігор на уяву.

Що стосується вираження емоцій, то аутисти відчувають повний спектр емоцій, але висловлюють їх інакше, ніж інші люди.

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Дитина з аутизмом в 3 роки:

має складності у вираженні і обговоренні своїх почуттів;

їй важко зрозуміти почуття інших людей;

її складно заспокоїти/втішити;

вираз обличчя може не відповідати її почуттіям;

уникає фізичного контакту;

напружується, коли хтось намагається її обійняти;

не виражає ніяких емоцій, коли батьки йдуть з кімнати.

Такі діти також мають труднощі у спілкуванні:

затримка або регрес в розвитку мови;

розмовляє беземоційно або співуче;

зовсім не говорить;

уникає зорового контакту;

не виражає своїх емоцій;

недоречно відповідає на питання;

повторює слова інших людей;

багаторазово повторює слова, фрази, звуки (ехолалія);

неправильно вживає займенники (говорить "ти" замість "я");

не використовує жести (наприклад, вказівні);

не реагує на вказівки;

не розуміє гумору, що відповідає віку.

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Діти з аутизмом часто демонструють незвичайну поведінку або повторювані рухи:

кілька разів плескають у долоні;

крутяться на місці;

розгойдуються взад-вперед;

виявляють захоплення певною іграшкою або дією;

мають нав'язливу поведінку;

вибудовують іграшки в певному порядку;

стають гіперактивними в певних ситуаціях;

не вміють довго концентруватися;

наполягають на дотриманні особливих ритуалів;

демонструють хвилювання, гнів, тривогу, занепокоєння, коли хтось заважає виконанню ритуалу.

До інших ознак ауітізма у дітей в 3-річному віці відносяться:

агресія;

імпульсивність;

нанесення собі ушкоджень;

сильна емоційна реакція на звуки, запахи, відчуття, кольору, смаки;

перепади настрою;

незвичайні харчові звички.

Зауважу важливе (!): не всі діти з аутизмом виявляють всі перераховані вище симптоми, а безліч нейротипічних дітей демонструють деякі з цих ознак. Ось чому так важливо отримати оцінку професіонала.

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Ознаки аутизму також залежать від віку дитини. Школярі та підлітки можуть проявляти такі симптоми:

необхідність рутини, виконання певного порядку дій;

прагне самотності;

відсутність дружніх відносин;

агресія;

збудження або надмірне розчарування при порушенні ритуалів;

занепокоєння;

проблеми в спілкуванні, дитині важко вести розмову по черзі;

загострене або навпаки знижене сприйняття запаху, смаку, тактильних, зорових або слухових відчуттів;

одержимість, зайва захопленість певними темами або видами діяльності;

складність в інтерпретації невербальних і соціальних сигналів;

проблеми при необхідності дотримуватися правил школи або спортивної секції;

незвична поза або рухи (клацає пальцями);

незвичайна манера говорити.

Діагностика аутизму: якщо ви помітили будь-які симптоми, зверніться до свого лікаря за порадою. При необхідності він розповість вам, консультацію яких фахівців слід отримати. Це можуть бути ЛОР, дитячий психолог, логопед, психіатр. Раннє втручання – це ключ до вирішення проблеми. Поки дитина ще маленька їй простіше навчитися корисним соціальним, комунікативним і поведінковим навичкам.

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