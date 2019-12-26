Як виявити аутизм у дитини

Аутизм – це найбільш часте захворювання, пов'язане з порушенням нервово-психічного розвитку. Розлади аутистичного спектру (РАС) зустрічаються в середньому у 1 з 59 дітей. Аутизм виявляється у вигляді проблем з соціальною взаємодією, спілкуванням, гнучкістю мислення і поведінки. Людям з аутизмом важко спілкуватися з оточуючими, вибудовувати дружні відносини, розуміти почуття інших людей.
Люди з аутизмом частіше мають інші супутні захворювання: у 70% одне захворювання, у 41% – 2 і більше. Часто зустрічаються судоми, захворювання шлунково-кишкового тракту, психіатричні проблеми (тривога, депресія). Вилікувати аутизм неможливо, але лікарі і терапісти можуть допомогти навчити контролювати симптоми хвороби, а значить підтримувати щасливе і здорове життя.
Ознаки та симптоми аутизму, які можна помітити у 3-річного малюка
Соціальні:
дитина прагне грати на самоті;
не проявляє інтересу до інших людей;
неохоче ділиться іграшками;
не любить ігри, де потрібно чекати своєї черги;
не відгукується на своє ім'я;
не розуміє рольових ігор та ігор на уяву.
Що стосується вираження емоцій, то аутисти відчувають повний спектр емоцій, але висловлюють їх інакше, ніж інші люди.
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Дитина з аутизмом в 3 роки:
має складності у вираженні і обговоренні своїх почуттів;
їй важко зрозуміти почуття інших людей;
її складно заспокоїти/втішити;
вираз обличчя може не відповідати її почуттіям;
уникає фізичного контакту;
напружується, коли хтось намагається її обійняти;
не виражає ніяких емоцій, коли батьки йдуть з кімнати.
Такі діти також мають труднощі у спілкуванні:
затримка або регрес в розвитку мови;
розмовляє беземоційно або співуче;
зовсім не говорить;
уникає зорового контакту;
не виражає своїх емоцій;
недоречно відповідає на питання;
повторює слова інших людей;
багаторазово повторює слова, фрази, звуки (ехолалія);
неправильно вживає займенники (говорить "ти" замість "я");
не використовує жести (наприклад, вказівні);
не реагує на вказівки;
не розуміє гумору, що відповідає віку.
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Діти з аутизмом часто демонструють незвичайну поведінку або повторювані рухи:
кілька разів плескають у долоні;
крутяться на місці;
розгойдуються взад-вперед;
виявляють захоплення певною іграшкою або дією;
мають нав'язливу поведінку;
вибудовують іграшки в певному порядку;
стають гіперактивними в певних ситуаціях;
не вміють довго концентруватися;
наполягають на дотриманні особливих ритуалів;
демонструють хвилювання, гнів, тривогу, занепокоєння, коли хтось заважає виконанню ритуалу.
До інших ознак ауітізма у дітей в 3-річному віці відносяться:
агресія;
імпульсивність;
нанесення собі ушкоджень;
сильна емоційна реакція на звуки, запахи, відчуття, кольору, смаки;
перепади настрою;
незвичайні харчові звички.
Зауважу важливе (!): не всі діти з аутизмом виявляють всі перераховані вище симптоми, а безліч нейротипічних дітей демонструють деякі з цих ознак. Ось чому так важливо отримати оцінку професіонала.
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Ознаки аутизму також залежать від віку дитини. Школярі та підлітки можуть проявляти такі симптоми:
необхідність рутини, виконання певного порядку дій;
прагне самотності;
відсутність дружніх відносин;
агресія;
збудження або надмірне розчарування при порушенні ритуалів;
занепокоєння;
проблеми в спілкуванні, дитині важко вести розмову по черзі;
загострене або навпаки знижене сприйняття запаху, смаку, тактильних, зорових або слухових відчуттів;
одержимість, зайва захопленість певними темами або видами діяльності;
складність в інтерпретації невербальних і соціальних сигналів;
проблеми при необхідності дотримуватися правил школи або спортивної секції;
незвична поза або рухи (клацає пальцями);
незвичайна манера говорити.
Діагностика аутизму: якщо ви помітили будь-які симптоми, зверніться до свого лікаря за порадою. При необхідності він розповість вам, консультацію яких фахівців слід отримати. Це можуть бути ЛОР, дитячий психолог, логопед, психіатр. Раннє втручання – це ключ до вирішення проблеми. Поки дитина ще маленька їй простіше навчитися корисним соціальним, комунікативним і поведінковим навичкам.
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