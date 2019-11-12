Як вберегти дитину від травм: Комаровський дав важливі поради

Для того, щоб маленька дитина не травмувалася, потрібно дотримуватися декількох правил. Наприклад, важливо не залишати немовля на поверхнях без огороджень, блокувати двері на балкон і сходи, не забувати, що москітна сітка на вікні не вбереже дитину від падіння на землю.

Про це написав відомий лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram. Він склав великий список рекомендацій для батьків.

"Прислухайтеся до основних порад, які дозволять вашому здоровому глузду перемогти вашу втому, неуважність і наївну віру в те, що саме вам і вашій дитині пощастить..." – зазначив лікар.

Комаровський дав поради, як вберегти дитину

Надаємо список рекомендацій від Комаровського:

Не можна залишати дитину сам на сам на поверхнях, які не мають огороджень.

При підйомі бічних стінок ліжок потрібно обов'язково фіксувати їх засувками.

Іграшки в ліжку або манежі не повинні перетворитися в сходинки і дати дитині можливість випасти.

Важливо використовувати ремені безпеки у візочках і автомобільних кріслах.

Не можна ставити меблі біля вікон.

Не потрібно дозволяти іншим дітям носити малюка на руках.

Кути і гострі краї меблів потрібно закривати спеціальними захисними накладками.

На вікнах важливим є захист від можливого відкриття їх дитиною.

Москітні сітки рятують тільки від комарів – однорічний малюк може легко випасти, спершись на таку конструкцію.

Потрібно блокувати двері на балкон і входи-виходи зі сходів.

Важливо прибирати іграшки, розкидані підлогою.

Не можна дозволяти дитині стрибати на ліжках.

Потрібно покласти гумові килимки там, де слизько.

Все гостре важливо зберігати в ящиках з засувкою-замком, а скляне – високо або в закритих шафах.

Також важливо ховати або фіксувати нестійкі меблі.

Потрібно пам'ятати, що друзі сім'ї можуть бути не такими пильними, як самі батьки, і уважно стежити за дитиною в гостях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський розповів, що для того, щоб дитина не плакала під час купання, не потрібно застосовувати жодного насильства. Також важливо підібрати вдалий час доби, температуру води і навіть інтенсивність освітлення у ванній кімнаті.

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