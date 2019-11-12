Як вберегти дитину від травм: Комаровський дав важливі поради

Для того, щоб маленька дитина не травмувалася, потрібно дотримуватися декількох правил. Наприклад, важливо не залишати немовля на поверхнях без огороджень, блокувати двері на балкон і сходи, не забувати, що москітна сітка на вікні не вбереже дитину від падіння на землю.
Про це написав відомий лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram. Він склав великий список рекомендацій для батьків.
"Прислухайтеся до основних порад, які дозволять вашому здоровому глузду перемогти вашу втому, неуважність і наївну віру в те, що саме вам і вашій дитині пощастить..." – зазначив лікар.
Комаровський дав поради, як вберегти дитину
Надаємо список рекомендацій від Комаровського:
Не можна залишати дитину сам на сам на поверхнях, які не мають огороджень.
При підйомі бічних стінок ліжок потрібно обов'язково фіксувати їх засувками.
Іграшки в ліжку або манежі не повинні перетворитися в сходинки і дати дитині можливість випасти.
Важливо використовувати ремені безпеки у візочках і автомобільних кріслах.
Не можна ставити меблі біля вікон.
Не потрібно дозволяти іншим дітям носити малюка на руках.
Кути і гострі краї меблів потрібно закривати спеціальними захисними накладками.
На вікнах важливим є захист від можливого відкриття їх дитиною.
Москітні сітки рятують тільки від комарів – однорічний малюк може легко випасти, спершись на таку конструкцію.
Потрібно блокувати двері на балкон і входи-виходи зі сходів.
Важливо прибирати іграшки, розкидані підлогою.
Не можна дозволяти дитині стрибати на ліжках.
Потрібно покласти гумові килимки там, де слизько.
Все гостре важливо зберігати в ящиках з засувкою-замком, а скляне – високо або в закритих шафах.
Також важливо ховати або фіксувати нестійкі меблі.
Потрібно пам'ятати, що друзі сім'ї можуть бути не такими пильними, як самі батьки, і уважно стежити за дитиною в гостях.
Прислухайтеся до основних порад, які дозволять вашому здоровому глузду перемогти вашу втому, неуважність і наївну віру в те, що саме вам і вашій дитині пощастить ... ⠀ 🔴 Не залишайте немовляти одного на поверхнях, які не мають огороджень (пеленальний столик, ліжко, диван, стіл і т. д.). ⠀ 🔴 Не дозволяйте іншим дітям носити вашої дитини на руках. ⠀ 🔴 Обережно з іграшками в ліжку або манежі - вони не повинні перетворитися в сходинки і дати дитині можливість вибратися (випасти) з ліжечка. ⠀ 🔴 При підйомі бічних стінок дитячих ліжок обов'язково фіксуйте їх засувками. ⠀ 🔴 Використовуйте ремені безпеки в колясках і автомобільних кріслах. ⠀ 🔴 Не ставте меблі біля вікон. ⠀ 🔴 Кути і гострі краї меблів закривайте спеціальними захисними кутовими накладками. ⠀ 🔴 На вікнах - захист від можливого відкриття їх дитиною. ⠀ 🔴 Москітні сітки захищають тільки від комарів - однорічна дитина може легко випасти, спершись на таку конструкцію. ⠀ 🔴 Блокуйте двері на балкон і входи-виходи зі сходів. ⠀ 🔴 Прибирайте іграшки, розкидані по підлозі. ⠀ 🔴 Не дозволяйте стрибати на ліжках (диванах і т. П.). ⠀ 🔴 Гумові килимки там, де слизько (в басейні, у ванній). ⠀ 🔴 Все гостре (ножі, виделки, ножиці, голки, мамин манікюрний набір і т. Д.) Зберігайте в закритих ящиках з засувкою-замком. ⠀ 🔴 Все скляне - високо або в закритих шафах. ⠀ 🔴 Ховайте (фіксуйте) нестійку меблі (табуретки і т. Д.). ⠀ 🔴 Убезпечивши свій будинок, будьте особливо обережні, залишаючи його. Ваші друзі можуть бути не так пильні, як ви, або не мати дітей. Уважно стежте за дитиною в гостях! ⠀ # докторкомаровскій # 365советов # батьківство # сім'я # діти # безпеку # травматизм # здоров'я
Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський розповів, що для того, щоб дитина не плакала під час купання, не потрібно застосовувати жодного насильства. Також важливо підібрати вдалий час доби, температуру води і навіть інтенсивність освітлення у ванній кімнаті.
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