Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ mamaclub

Як створити здорову мікрофлору: лікар поділилася секретом з батьками

603
Читати матеріал російською

Я пропоную розглянути ідеальну ситуацію, в якій ми тільки збираємося створити ідеальну мікрофлору.

Отже, носій ідеальної мікрофлори повинен народитися від здорової матері, яка раціонально харчувалася весь період вагітності, за допомогою природних пологів.

У перші місяці (мінімум 6, краще більше) наш носій повинен знаходитися на грудному вигодовуванні. Цікаво, що молоко матерів з надлишковою масою тіла містить менше різноманітної мікрофлори. Нагадаю, що найбільш важливою характеристикою здорової мікрофлори є її різноманіття.

З перших днів народження необхідний шкірний контакт з матір'ю і навколишнім середовищем! У перші 2-3 роки формується кістяк мікробіоти.

Ми повинні зберігати "достатню чистоту" в будинку, але без фанатизму, не варто зловживати антисептиками, дезінфікуючими засобами, антибактеріальним милом та іншим.

До речі, знаєте яке найбрудніше місце в будинку?.. Губка для миття посуду!

Але, в той же час, ті, хто від неї відмовився і користуються посудомийною машиною, ризикують опинитися з менш різноманітною мікрофлорою.

Новини
Чим підтримати мікрофлору кишечника?
Як створити здорову мікрофлору: лікар поділилася секретом з батьками

Колаж

Жити наш носій повинен за містом, а вдома бажано мати собаку. Приймати антибіотики та інші ліки тільки за суворими показаннями. Наш ідеальний носій повинен добре спати і займатися різноманітними видами фізичної активності.

Чим же годувати мікрофлору:

  • 5-10 порцій рослинних продуктів в день по 80 г;

  • пам'ятати про різноманітність продуктів, в першу чергу рослинних, вживати ферментовані продукти, не зловживати простими цукрами, високожировим харчуванням.

З пробіотиками не так все просто і зрозуміло, як нам обіцяє це реклама по ТБ. Вони однозначно краще працюють у дітей. У 80% дорослих немає відповіді на пробіотики. Найкраще на пробіотики відповідають ті, у кого спочатку знижений вміст біфідобактерій.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Юркевич Анна Юркевич
Тема
здоров'я
Тег
харчування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини