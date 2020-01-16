Як створити здорову мікрофлору: лікар поділилася секретом з батьками

Я пропоную розглянути ідеальну ситуацію, в якій ми тільки збираємося створити ідеальну мікрофлору.

Отже, носій ідеальної мікрофлори повинен народитися від здорової матері, яка раціонально харчувалася весь період вагітності, за допомогою природних пологів.

У перші місяці (мінімум 6, краще більше) наш носій повинен знаходитися на грудному вигодовуванні. Цікаво, що молоко матерів з надлишковою масою тіла містить менше різноманітної мікрофлори. Нагадаю, що найбільш важливою характеристикою здорової мікрофлори є її різноманіття.

З перших днів народження необхідний шкірний контакт з матір'ю і навколишнім середовищем! У перші 2-3 роки формується кістяк мікробіоти.

Ми повинні зберігати "достатню чистоту" в будинку, але без фанатизму, не варто зловживати антисептиками, дезінфікуючими засобами, антибактеріальним милом та іншим.

До речі, знаєте яке найбрудніше місце в будинку?.. Губка для миття посуду!

Але, в той же час, ті, хто від неї відмовився і користуються посудомийною машиною, ризикують опинитися з менш різноманітною мікрофлорою.

Колаж

Жити наш носій повинен за містом, а вдома бажано мати собаку. Приймати антибіотики та інші ліки тільки за суворими показаннями. Наш ідеальний носій повинен добре спати і займатися різноманітними видами фізичної активності.

Чим же годувати мікрофлору:

5-10 порцій рослинних продуктів в день по 80 г;

пам'ятати про різноманітність продуктів, в першу чергу рослинних, вживати ферментовані продукти, не зловживати простими цукрами, високожировим харчуванням.

З пробіотиками не так все просто і зрозуміло, як нам обіцяє це реклама по ТБ. Вони однозначно краще працюють у дітей. У 80% дорослих немає відповіді на пробіотики. Найкраще на пробіотики відповідають ті, у кого спочатку знижений вміст біфідобактерій.

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