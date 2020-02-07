Як швидко заспокоїти істерику в дитини: крутий лайфхак. Відео

Один із найгірших кошмарів батьків немовляти, який може довести "до ручки" будь-кого, – істерика малюка, яку не можна зупинити ні годуванням, ні зміною пелюшок, ні "танцем із бубнами".

Молодий тато, 26-річний Лоні Картер з Сент-Луїса штату Міссурі, здається, знайшов спосіб швидко привести дитину в норму, передає Тhesun.

Заспокоїти істерику виявилося дуже просто Nastol

Він поділився відео, на якому демонструє свій лайфхак і його ефективність. Так, чоловік записав на диктофон телефону плач своєї дитини і під час чергової істерики ввімкнув запис малюкові, примовляючи: "Це ти так кричиш", після чого той миттю заспокоївся.

Genius dad hack sees his son stop crying by playing back a recording of his screams pic.twitter.com/r5nJd5jo76 - The Sun (@TheSun) February 6, 2020

Є думка, що діти не люблять власний крик майже так само, як і дорослі, тому такий спосіб цілком може виявитися ефективним.

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