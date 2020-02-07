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Як швидко заспокоїти істерику в дитини: крутий лайфхак. Відео

5.8т
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Один із найгірших кошмарів батьків немовляти, який може довести "до ручки" будь-кого, – істерика малюка, яку не можна зупинити ні годуванням, ні зміною пелюшок, ні "танцем із бубнами".

Молодий тато, 26-річний Лоні Картер з Сент-Луїса штату Міссурі, здається, знайшов спосіб швидко привести дитину в норму, передає Тhesun.

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Заспокоїти істерику виявилося дуже просто

Заспокоїти істерику виявилося дуже просто

Nastol

Він поділився відео, на якому демонструє свій лайфхак і його ефективність. Так, чоловік записав на диктофон телефону плач своєї дитини і під час чергової істерики ввімкнув запис малюкові, примовляючи: "Це ти так кричиш", після чого той миттю заспокоївся.

Є думка, що діти не люблять власний крик майже так само, як і дорослі, тому такий спосіб цілком може виявитися ефективним.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які батьківські прояви турботи про здоров'я дитини насправді калічать дітей.

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