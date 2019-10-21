Як позбутися від нудоти при вагітності: лікар дала просту пораду

У період виношування дитини 90% жінок стикаються з такою проблемою як нудота.
Щоб її вирішити необхідно дотримуватися кількох порад, пише на своїй сторінці в Facebook терапевт дієтолог Тіана Фіалкова.
"Особливо часто нудить на ранніх термінах. У цей час відбувається перебудова організму жінки: оскільки дитина для нього спочатку є чужорідним агентом, перебудовується імунна система. Іншими словами, блокуються ті її ланки, які не дозволяють відкинути плід" - пояснює вона.
Токсикоз при вагітності для когось може пройти майже непомітно, а для когось може стати справжньою мукою.
Причиною цього, за словами Фіалкової часто є застій жовчі: "Після вагітності нерідко на УЗД виявляються поліпи, камені в жовчному, з'являється або посилюється пігментація на обличчі".
parents.ru
У зв'язку з цим вона зазначає: під час токсикозу слід приймати жовчогінні засоби:
чай з артишоку
чай з кукурудзяних рилець (в аптеці)
чай з м'яти перцевої / меліси / материнки
імбирний чай
тепло-гаряча вода з лимонним соком / яблучним оцтом (якщо шлунок слабкий, то відразу перед їжею)
аптечна вода Mg Donat, Єсентуки 17
настій шипшини
розсмоктувати шматочок імбиру, гвоздики (спеція).
При цьому Фіалкова підкреслює: у зв'язку з тим, що препарати з артишоку при вагітності дуже добре працюють і як антиоксидантний засіб, а також "мають м'який жовчогінний і сечогінний ефект, знижують рівень холестерину в крові, покращують мікроциркуляцію крові не тільки у внутрішніх органах жінки, але і в плаценті, що не дозволить малюкові відчувати брак кисню або важливих поживних речовин", їх застосування є абсолютно безпечним.
На підтвердження цього терапевт-дієтолог наводить ряд випадків, коли лікарі призначають препарати артишоку, покращує, серед іншого, обмін жирів в жіночому організмі:
якщо потрібно ліквідувати кисневе голодування плода
в лікуванні плацентарної недостатності
для полегшення симптомів раннього токсикозу
в профілактиці і лікуванні гестозу (сложненіе нормально протікає вагітності, яке може не проявлятися, або проявлятися набряками, підвищенням тиску, втратою білка з сечею, судомами - Ред.).
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вчені виявили в плаценті вагітних частки сажі, які утворюються згодом автомобільного руху і згоряння пального. Таким чином ненароджені діти безпосередньо піддаються впливу шкідливих речовин.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!