Як позбутися від нудоти при вагітності: лікар дала просту пораду

У період виношування дитини 90% жінок стикаються з такою проблемою як нудота.

Щоб її вирішити необхідно дотримуватися кількох порад, пише на своїй сторінці в Facebook терапевт дієтолог Тіана Фіалкова.

"Особливо часто нудить на ранніх термінах. У цей час відбувається перебудова організму жінки: оскільки дитина для нього спочатку є чужорідним агентом, перебудовується імунна система. Іншими словами, блокуються ті її ланки, які не дозволяють відкинути плід" - пояснює вона.

Токсикоз при вагітності для когось може пройти майже непомітно, а для когось може стати справжньою мукою.

Причиною цього, за словами Фіалкової часто є застій жовчі: "Після вагітності нерідко на УЗД виявляються поліпи, камені в жовчному, з'являється або посилюється пігментація на обличчі".

parents.ru

У зв'язку з цим вона зазначає: під час токсикозу слід приймати жовчогінні засоби:

чай з артишоку

чай з кукурудзяних рилець (в аптеці)

чай з м'яти перцевої / меліси / материнки

імбирний чай

тепло-гаряча вода з лимонним соком / яблучним оцтом (якщо шлунок слабкий, то відразу перед їжею)

аптечна вода Mg Donat, Єсентуки 17

настій шипшини

розсмоктувати шматочок імбиру, гвоздики (спеція).

При цьому Фіалкова підкреслює: у зв'язку з тим, що препарати з артишоку при вагітності дуже добре працюють і як антиоксидантний засіб, а також "мають м'який жовчогінний і сечогінний ефект, знижують рівень холестерину в крові, покращують мікроциркуляцію крові не тільки у внутрішніх органах жінки, але і в плаценті, що не дозволить малюкові відчувати брак кисню або важливих поживних речовин", їх застосування є абсолютно безпечним.

На підтвердження цього терапевт-дієтолог наводить ряд випадків, коли лікарі призначають препарати артишоку, покращує, серед іншого, обмін жирів в жіночому організмі:

якщо потрібно ліквідувати кисневе голодування плода

в лікуванні плацентарної недостатності

для полегшення симптомів раннього токсикозу

в профілактиці і лікуванні гестозу (сложненіе нормально протікає вагітності, яке може не проявлятися, або проявлятися набряками, підвищенням тиску, втратою білка з сечею, судомами - Ред.).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вчені виявили в плаценті вагітних частки сажі, які утворюються згодом автомобільного руху і згоряння пального. Таким чином ненароджені діти безпосередньо піддаються впливу шкідливих речовин.

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