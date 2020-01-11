Як побудувати гармонійні відносини з дитиною

Пропоную вам кілька порад, скориставшись якими, можна побудувати гармонійні відносини з дитиною.

Слухайте більше, ніж говоріть

Увага до слів дитини допомагає їй відчувати себе почутою і любою. Також це допоможе вам краще розуміти потреби дитини.

Вчіться керувати емоціями

Іноді діти можуть довести вас до стану істерики. Саме тому потрібно приділяти достатньо уваги стану вашої нервової системи. Ваша емоційна стабільність – запорука емоційної стабільності вашої дитини.

Встановіть обмеження

Дитині потрібен порядок. Як хороші батьки ви повинні встановити і навчити її дотримуватися правил для забезпечення безпеки і здоров'я дитини.

...Але дозволяйте дітям залишатися маленькими

Дайте дитині можливість бути дивною і безглуздою, активною і емоційною. Нехай робить помилки, а ви потім поясніть, як в цій ситуації чинити правильно.

Відносини батьків з дітьми Ілюстрація

Власний досвід

Дитина повинна усвідомлювати, що її вчинки можуть мати негативні наслідки. Але зрозуміти вона має це сама. Дитина не повинна покладатися на страх або на сором, які ви передали їй як приклад своїх помилок.

Діліться любов'ю

Ваші стосунки з дитиною – це основа для будь-яких інших її відносин. Як вона спілкується з вами, як вона стежить за собою, як вона ставиться до інших людей – все це залежить від вас. День у день робіть все, що від вас залежить, щоб показати дитині, що таке любов і повага.

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