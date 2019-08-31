Як планувати вагітність: лікар дав важливу пораду майбутнім мамам

Плануючи вагітність, необхідно почати приймати фолієву кислоту щонайменше за півроку до передбачуваного зачаття.

Таку пораду жінкам, які планують дитину, дав в ефірі ObozTV лікар-гінеколог Сергій Бакшеєв.

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"Фолієву кислоту треба приймати хоча би за півроку до настання вагітності і перший-другий триместр", – порекомендував медик.

Бакшеєв нагадав, що в перші місяці вагітності жінки часто відчувають сильну втому і раптову сонливість. За його словами, це відбувається через значне споживання організмом фолієвої кислоти.

"Фолієва кислота – це єдиний органічний продукт, який бере участь в утворенні нервової системи майбутньої дитини. І її нервова система закладається за рахунок колосального споживання цієї фолієвої кислоти", – пояснив він.

Лікар додав, що Всесвітня організація охорони здоров'я у всіх країнах світу рекомендує приймати фолієву кислоту до 30 тижнів вагітності.

Крім того, наголосив Бакшеєв, за півроку до вагітності необхідно пройти елементарні обстеження та огляди у лікарів.

"Жінка повинна входити у вагітність здоровою. Тому що під час вагітності може бути загострення різних хронічних захворювань, які можна підкоригувати до цього", – зазначив він.

Лікар порадив планувати вагітність як мінімум за півроку medicalnewstoday.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які існують способи визначити ідеальний час для зачаття.

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