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Як планувати вагітність: лікар дав важливу пораду майбутнім мамам

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Плануючи вагітність, необхідно почати приймати фолієву кислоту щонайменше за півроку до передбачуваного зачаття.

Таку пораду жінкам, які планують дитину, дав в ефірі ObozTV лікар-гінеколог Сергій Бакшеєв.

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"Фолієву кислоту треба приймати хоча би за півроку до настання вагітності і перший-другий триместр", – порекомендував медик.

Бакшеєв нагадав, що в перші місяці вагітності жінки часто відчувають сильну втому і раптову сонливість. За його словами, це відбувається через значне споживання організмом фолієвої кислоти.

"Фолієва кислота – це єдиний органічний продукт, який бере участь в утворенні нервової системи майбутньої дитини. І її нервова система закладається за рахунок колосального споживання цієї фолієвої кислоти", – пояснив він.

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Лікар додав, що Всесвітня організація охорони здоров'я у всіх країнах світу рекомендує приймати фолієву кислоту до 30 тижнів вагітності.

Крім того, наголосив Бакшеєв, за півроку до вагітності необхідно пройти елементарні обстеження та огляди у лікарів.

"Жінка повинна входити у вагітність здоровою. Тому що під час вагітності може бути загострення різних хронічних захворювань, які можна підкоригувати до цього", – зазначив він.

Лікар порадив планувати вагітність як мінімум за півроку

Лікар порадив планувати вагітність як мінімум за півроку

medicalnewstoday.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які існують способи визначити ідеальний час для зачаття.

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Теми
планування вагітності Вагітність і пологи жіноче здоров'я Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Сергій Бакшеєв
Теги
вагітність Поради лікаря
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