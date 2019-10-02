Як не заразитися вошами: Комаровський розкрив важливий секрет про дітей

Для того, щоб дитина не заразилася вошами від інших людей, потрібно навчити її уникати безпосереднього контакту голови до голови, вбирати "правильний" одяг. А якщо все ж малюк підхопив паразитів – лікувати його "Перметрином".
Про це повідомив відомий український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram. Він зазначив, що воші не стрибають на великі відстані.
"Вони можуть перескочити з однієї дитини на іншу тільки тоді, коли є безпосередній контакт голова до голови. Тому звертаю увагу, що дитину треба вчити не торкатися власною головою до голів друзів", – написав він.
Комаровський розкрив секрет про дітей
Комаровський наголосив, що малюкові потрібно розповісти про те, що в жодному разі не можна обмінюватися предметами особистої гігієни, наприклад, навушниками або шапками.
"Звертаю увагу на те, що одяг дитини повинен бути з такого матеріалу, до якого не може прикріпитися воша. Отже, особиста гігієна, правильний одяг, і, звичайно ж, ви знаєте правильні методи лікування. Ще раз, головні ліки називаються "Перметрин", – підсумував лікар.
Дитина регулярно приносить зі школи вошей. Що з цим робити, як зменшити ризик зараження? ⠀ Воші не стрибають на великі відстані. Воші можуть перескочити з одного дитини на іншого, тільки тоді, коли є безпосередній контакт голова до голови. Тому звертаю увагу, що дитину треба вчити не стикатися власною головою з головою друзів, це раз. Ні в якому разі не обмінюватися предметами, наприклад, навушниками або шапками, це ваші особисті предмети. Звертаю увагу на те, що одяг дитини повинна бути з такого матеріалу, до якого не може зафіксуватися воша. ⠀ Отже, особиста гігієна, правильний одяг, ну і звичайно ж ви знаєте правильні методи лікування. Ще раз, головні ліки називається "перметрин". ⠀ # докторкомаровскій # відеоЕОК # ШДК # школадокторакомаровского # воші # педикульоз # ліки # профілактика # гігієна # перметрин
Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Комаровський розповів, чи впливають деякі види спорту, зокрема боротьба, на зріст дитини.
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