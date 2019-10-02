Як не заразитися вошами: Комаровський розкрив важливий секрет про дітей

Для того, щоб дитина не заразилася вошами від інших людей, потрібно навчити її уникати безпосереднього контакту голови до голови, вбирати "правильний" одяг. А якщо все ж малюк підхопив паразитів – лікувати його "Перметрином".

Про це повідомив відомий український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram. Він зазначив, що воші не стрибають на великі відстані.

"Вони можуть перескочити з однієї дитини на іншу тільки тоді, коли є безпосередній контакт голова до голови. Тому звертаю увагу, що дитину треба вчити не торкатися власною головою до голів друзів", – написав він.

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Комаровський наголосив, що малюкові потрібно розповісти про те, що в жодному разі не можна обмінюватися предметами особистої гігієни, наприклад, навушниками або шапками.

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"Звертаю увагу на те, що одяг дитини повинен бути з такого матеріалу, до якого не може прикріпитися воша. Отже, особиста гігієна, правильний одяг, і, звичайно ж, ви знаєте правильні методи лікування. Ще раз, головні ліки називаються "Перметрин", – підсумував лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Комаровський розповів, чи впливають деякі види спорту, зокрема боротьба, на зріст дитини.

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