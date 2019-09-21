Як не отруїти дитину ліками: Комаровський дав важливі поради

Діти маленького віку нерідко отруюються ліками. Щоб цього уникнути, потрібно зберігати їх в недоступних для малюків місцях, "контролювати" терміни придатності, уважно читати інструкції, а також не давати дитині "дорослих" препаратів.
Про це повідомив відомий український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram. Він зазначив, що найбільш стандартними ситуаціями з отруєнням дитини є дві.
За його словами, це ті випадки, коли малюк з'їдає залишені без нагляду таблетки, випиває солодкий сироп, а також моменти, коли батьки помиляються з дозою препарату.
Отруєння ліками: Комаровський дав поради батькам
Комаровський склав перелік важливих правил:
Потрібно зберігати ліки тільки в оригінальних упаковках в недоступному для дітей місці.
"Контролювати" терміни придатності препаратів.
Не давати їх в темряві.
Уважно читати інструкції, ставити лікарям питання і перепитувати при потребі.
Не давати дітям "дорослих" ліків і не приймати їх в присутності малюка, щоб виключити непотрібні наслідування.
Перш ніж давати дитині ліки, переконатися, що вони придатні.
Ховати препарати після використання.
Після того, як прострочені ліки викинули, потрібно подбати про те, щоб дитина не виявила їх.
Чи не називати препарати "смачними" словами.
Стосовно до дітей раннього віку можливі дві стандартні ситуації, які можуть закінчитися отруєнням ліками: ⠀ 🔷 дитина з'їдає залишені без нагляду таблетки, випиває солодкий сироп і т. Д .; ⠀ 🔷 батьки помиляються з дозою препарату, який призначений лікарем або застосовується в порядку самолікування (плутають мг і мл, неправильно розводять суспензії і т. Д.). ⠀ Запам'ятайте важливі правила, що лежать в основі профілактики отруєнь ліками. ⠀ 🔴 Зберігайте ліки тільки в оригінальних упаковках в недоступному для дітей місці, в зачиненій шафі або контейнері (аптечці). ⠀ 🔴 Контролюйте терміни придатності ліків. ⠀ 🔴 Уважно читайте інструкції до ліків, не соромтеся задавати лікарям питання і перепитувати, переконайтеся в тому, що ви не переплутали мілілітри (мл) і міліграми (мг). ⠀ 🔴 Не давайте дітям своїх (дорослих) ліків і не приймайте ліки в присутності дітей, щоб виключити непотрібні наслідування. ⠀ 🔴 Не давайте ліки в темряві. ⠀ 🔴 Перш ніж давати дитині ліки, переконайтеся в тому, що слід давати саме це - прочитайте назву на упаковці, перечитайте лікарські призначення. ⠀ 🔴 Не лінуйтеся ховати ліки після використання. ⠀ 🔴 Якщо ви вирішили позбутися від простроченого ліки, подбайте про те, щоб дитина не виявив його в сміттєвому відрі. ⠀ 🔴 Не називайте ліки "смачними" словами (цукеркою, соком, варенням і т. П.). ⠀ *** ⠀ Дана публікація являє собою адаптований до формату Instagram фрагмент нової книги Є. О. Комаровського "365 рад на перший рік життя вашої дитини". ⠀ # докторкомаровскій # 365советов # пустушка # соска
Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський раніше писав, що дитину ще з самого дитинства потрібно пристосовувати до холодної їжі або напоїв. Якщо вона весь час буде вживати тільки тепле, то потім через це можуть виникнути проблеми.
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