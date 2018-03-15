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Як лікувати застуду при вагітності

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Під час вагітності все, що відбувається з жінкою, може вплинути на стан здоров'я майбутньої дитини. Тому якщо майбутня мама прихворіла, потрібно бути особливо обережною.

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Ліки, при вагітності: пити чи не пити?

Медики стверджують, що прийом ліків, особливо в першому триместрі вагітності, може привести до патологій розвитку плоду або спровокувати переривання вагітності.

Щоб виключити всі ризики, потрібно знати, як діяти безпечно, а як не варто.

Уникайте ліків "все-в-одному", які об'єднують інгредієнти для вирішення багатьох симптомів одночасно. Замість цього, виберіть ліки для кожного симптому окремо. Але не забудьте проконсультуватися з лікарем щодо безпеки та доцільності прийому конкретних препаратів.

Категорично не рекомендується приймати ліки, які містять аспірин, ібупрофен, напроксен, кодеїн, а також антибіотики. Кожен препарат може спровокувати кровотечу або інші небезпечні стани, які можуть призвести до перериванням вагітності.

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Постарайтеся зробити упор на домашні засоби для лікування застуди:

  • Пийте багато води - вона прискорює виведення з організму токсинів і сприяє нормалізації температури тіла.

  • Полощіть рот і горло теплою солоною водою - сіль вбиває бактерії і допомагає зняти запалення.

  • Капайте ніс розчином морської солі - такий спрей зволожить слизову оболонку і допоможе вивести слиз.

  • Пийте курячий бульйон - в ньому містяться особливі речовини, які допомагають зміцнити імунітет і сприяють зняттю запалення в організмі.

Раніше "МедОбоз" розповідав, як вилікувати грип і застуду за три дні.

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