Ребенок грызёт ногти? Раздирает ранки? Накручивает волосы на палец? Облизывает губы или поправляет одежду?

Тогда давайте поговорим о вредных привычках.

В норме почти каждый ребенок проходит через незначительный период онихофагии (обкусывание ногтей) и пр., однако у многих это входит в привычку.

Некоторые из подобных привычек безобидны, однако часто им сопутствует риск инфекций, а также проблемы, связанные с насмешками со стороны других детей и взрослых. А значит, есть риск почувствовать, что со мной что-то не так.

Принципы борьбы с такими привычками:

Стоит понимать, что онихофагия (возьмем ее за пример) – это не одиночный симптом, а одно из проявлений большей проблемы.

И прежде, чем переходить к борьбе с привычкой, нужно обнаружить причину.

Понаблюдать, какие ситуации и эмоции предшествуют обкусыванию, что может быть причиной эмоционального напряжения или это просто импульсивность?

Если есть страхи, проблемы с другими детьми, то нужно начинать работу с этой причины. Привычку же одолевают постепенно, терпеливо, но регулярными действиями.

Прежде всего стоит: