Бессонница (или диссомния, инсомния) – это нарушение сна. Оно входит в перечень самых распространенных расстройств у граждан развитых стран. По статистике, диссомнией страдает от 30 до 50 % населения. Бессоннице подвержены в основном женщины и пожилые люди, которые жалуются на поверхностный сон и частые ночные пробуждения. Также данное расстройство наблюдается у 15-20 % детей школьного возраста, которые не могут уснуть из-за появления страхов и тревоги.

К сожалению, небольшое количество людей идет к врачу за помощью. Они жалуются на плохой сон и хотят самостоятельно справиться с усталостью, проблемами с вниманием и работоспособностью, ухудшением настроения, снижением памяти, сложностями в запоминании и усвоении нового материала. Бессонница – это эквивалент того, что с организмом не все в порядке. Она может являться симптомом, проявлением болезни. И большинство из тех, у кого наблюдаются нарушения сна, не осознают, что они могут страдать заболеванием, которое нужно лечить.

Симптомы бессонницы

Главными признаками диссомнии являются:

Трудности в поддержании адекватного сна, постоянные пробуждения

Сложности в засыпании

Исчезновение желания уснуть

Поверхностный ("легкий") сон, сон низкого качества: на утро человек не ощущает восстановления сил и прилива бодрости

Раннее пробуждение

Бессонница может быть самостоятельной патологией или же признаком иного расстройства, например, депрессии.

Инсомния может иметь разные типы течения. Если она длится менее, чем месяц, то ее называют острой. В случае сохранения симптомов на протяжении длительного периода времени (больше полугода) следует говорить о хронической диссомнии.

Острая инсоимния происходит после эпизода значительного эмоционального напряжения. Она возникает на фоне стресса, когда человек не может расслабиться и уснуть, так как нервная система перевозбуждена, что ведет к временным биохимическим изменениям в головном мозге. При исчезновении паттерна, вызвавшего стресс, нормальный цикл сна и бодрствования восстанавливается, и человек возвращается к прежнему функционированию.

Хроническая диссомния в основном является следствием или проявлением, симптомом другого заболеванием. Поэтому ее называют вторичной бессонницей или сопутствующей. Однако, если невозможно выяснить причину, вызвавшую расстройство сна, такое состояние именуется как первичная бессонница. При ее появлении следует пройти комплексную диагностику с целью выявления первопричины.