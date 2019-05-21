Вперше в Польщі: жінка народила відразу шістьох

20 травня в Університетській лікарні Кракова на 29 тижні вагітності за допомогою кесаревого розтину жінка народила шістьох дітей.

Як повідомляє Польське радіо, їх мати почуває себе добре, а діти поки залишаються в інкубаторах. Вага кожного малюка - приблизно 1 кілограм.

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Швидше за все, це перший подібний випадок в Польщі, кажуть в прес-службі лікарні.

За статистикою, народження шістьох дітей є дуже рідкісним, таку вагітність важко довести до щасливого фіналу.

Батьків шістьох новонароджених і краківську лікарню привітав в Твіттері президент Польщі Анджей Дуда.

Niesamowita wiadomość! W Krakowie urodziły się dziś 6-raczki. To pierwszy taki przypadek w Polsce. Mama i Dzieci (4 dziewczynki i 2 chłopców) czują się dobrze (jak na tę wyjątkową sytuację). Gratulacje i podziękowania dla Rodzicow i Personelu Medycznego! https://t.co/UoEx57e4YK — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 20, 2019

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