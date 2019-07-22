Вода, лід і вентилятор: Комаровський розповів, як подорожувати в потягах з дітьми

Для того, щоб вберегти дитину від перегріву в спекотному потязі, потрібно брати в поїздку велику кількість води, термос з льодом і вентилятор.

Про це повідомив відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський. Він відповів на запитання жінки, яка поскаржилася на перегрів у своєї дитини під час подорожі. Відповідне відео лікар розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Насправді, якщо реально планується така поїздка, крім пиття, термосу з льодом, який ви можете взяти з собою, ми можемо ще подумати про те, що зараз є працюючі акумуляторні вентилятори, але фактично це все, що ми можемо вигадати", – сказав Комаровський.

Євгеній Комаровський

На його думку, Україна – країна, де все ще існують потяги, в яких температура підіймається до +30 градусів.

"І відкрити вікно не можна, тому що, як тільки ви це зробите, одразу ж прибіжить 150 людей зі спробою вас вбити, тому що когось продує", – додав лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Комаровський спростував міф про прогулянки з дітьми на свіжому повітрі.

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