Вода, лід і вентилятор: Комаровський розповів, як подорожувати в потягах з дітьми

Для того, щоб вберегти дитину від перегріву в спекотному потязі, потрібно брати в поїздку велику кількість води, термос з льодом і вентилятор.
Про це повідомив відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський. Він відповів на запитання жінки, яка поскаржилася на перегрів у своєї дитини під час подорожі. Відповідне відео лікар розмістив на своїй сторінці в Instagram.
"Насправді, якщо реально планується така поїздка, крім пиття, термосу з льодом, який ви можете взяти з собою, ми можемо ще подумати про те, що зараз є працюючі акумуляторні вентилятори, але фактично це все, що ми можемо вигадати", – сказав Комаровський.
Євгеній Комаровський
На його думку, Україна – країна, де все ще існують потяги, в яких температура підіймається до +30 градусів.
"І відкрити вікно не можна, тому що, як тільки ви це зробите, одразу ж прибіжить 150 людей зі спробою вас вбити, тому що когось продує", – додав лікар.
Питання: ⠀ У нас була така ситуація, після поїздки в поїзді жарким літом, коли дійсно було дуже жарко, у дитини по приїзду додому на ніч піднялася температура до 38 С. Спочатку ми звичайно не зрозуміли, що це був перегрів, потім, після того , як температура більше не піднімалася, то змогли з цим пов'язати. Які допомоги при цьому можуть бути, саме в жарких поїздах, крім того, що поїти водою? ⠀ Відповідь: ⠀ Насправді, якщо реально планується така поїздка, крім пиття, крім термоса з льодом, який ви можете взяти з собою, ми можемо ще подумати про те, що зараз є працюючі акумуляторні вентилятори, але фактично це все, що ми можемо придумати. ⠀ Ми, на жаль, залишаємося країною, де до теперішнього часу може існувати поїзд, де може бути температура 30 С і відкрити вікно не можна, тому що, як-тільки ви його відкриєте, тут же прибіжить 150 чоловік зі спробою вас вбити, тому що кого-то продує. Звичайно про це треба думати, звичайно треба нам всім змінюватися. ⠀ # докторкомаровскій # відеоЕОК # ШДК # школадокторакомаровского # спека # здоров'я # поїзд # здравийсмисл
Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Комаровський спростував міф про прогулянки з дітьми на свіжому повітрі.
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