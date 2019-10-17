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Викликає викидні: вчені назвали небезпеку кави

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Під час вагітності категорично забороняється пити каву, оскільки це загрожує викиднем.

Такий висновок зробили в Національному інституті охорони здоров'я США. Особливу небезпеку кава несе на ранніх термінах вагітності.

Вчені обстежили й опитали понад 1200 жінок, які планували народити дитину. Зокрема, виміряли у них кількість кофеїну в крові й уточнили, як часто вони вживають продукти, що містять його. Надалі дослідники спостерігали за тим, як у цих жінок проходила вагітність.

Як з'ясувалося, навіть через одну склянку в день підвищувався ризик недобору ваги у плода, а дві чашки і більше загрожують викиднем. Особливо, за словами вчених, небезпечна кава у перші вісім тижнів вагітності.

Вагітним не можна пити каву

Вагітним не можна пити каву

life.ru

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Автори наукової роботи припустили, що негативний ефект кави для майбутньої матері спостерігається через її тонізуючі властивостей: вона підвищує тиск і серцевий ритм, а це фактори ризику. Дослідники підкреслили, що, на їхню думку, відмовитися від напою і всіх продуктів з кофеїном потрібно заздалегідь, тобто ще до зачаття.

Вони додали, що навіть якщо їх дані не зовсім вірні, у будь-якому випадку видалення кави з раціону під час вагітності вже точно безпечно.

Як писав OBOZREVATEL, плануючи вагітність, необхідно почати приймати фолієву кислоту як мінімум за півроку до передбачуваного зачаття.

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Тема
Вагітність і пологи
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