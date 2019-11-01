Таке дійсно може трапитись. Не вірите? Тоді читайте далі. Я дуже хочу звернути на це вашу увагу та застерегти від неминучого.⠀

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Всього лиш маленька пляшечка засобу від нежиті здатна на набагато більше, ніж ви собі можете уявити. Багато з нас насправді не придає цьому значення. Ніколи не могла уявити, що сама можу потрапити в таку ситуацію. Я завжди намагаюсь дуже ретельно контролювати, щоб моїм дітям ніколи нічого зайвого в руки не потрапило. Однак, два тижні тому мій молодший син (якому 2,10р.) забігає до кімнати, тримаючи в руках порожню пляшечку від крапель. Я звісно розуміла, що він навряд міг випити всю. Частина була швидше за все розлита на футболку, судячи по ще вологих плямах, та й краплями уже певний час користувались. ⠀

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Скориставшись, скажімо так, своїм службовим становищем, одразу подзвонила до завідуючої реанімації ІПАГу, сподіваючись на те, що нічого страшного не трапилось. На що я почула незадовільну відповідь і пораду негайно викликати швидку та дати адсорбуючий засіб ("Смекта").⠀

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Лікарі прибули дуже швидко, оперативно оглянули дитину, зробили кардіограму та ще деякі обстеження. На той момент почали проявлятись признаки того, що ліки в організмі почали діяти. У малого почалась аритмія. Частота сердечних скорочень помітно зменшилась. ⠀

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Промили шлунок, зробили крапельницю і повезли в лікарню. У відділенні токсикології ОХМАТДИТ лікарі зробили повторний огляд. Знову ряд обстежень, крапельниці… На щастя все обійшлось. Я дуже вдячна лікарям швидкої Медична мережа "Добробут" та відділенню токсикології ОХМАТДИТ. Вони діяли надзвичайно швидко, вправно та професійно. Завдяки вам, лиха не сталося!⠀

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Звісно я розумію, що це тільки наша помилка. Не дивлячись на те, що ми зазвичай ховаємо ліки в недоступному для дітей місці, ми забули про той факт, що малята щодня ростуть та розвиваються. Ми не передбачили того, що він уже самостійно вилізе на стілець аби дістати все, що його цікавить. А що якби ми НЕ побачили пляшечку в нього в руках?...⠀

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Можливо я б не запанікувала так відразу, якби колись я не дізналась від лікарів про приклади просто жахливих історій, які трапились через батьківську необачність. ⠀

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Колись, одне малятко дещо "перелікували". Для маленького організму є своя норма ліків. Про це зовсім не подумала бабуся і закапала хлопчику, якому нещодавно виповнився рік, трохи більше крапель, аніж то було потрібно, та ще й у дорослому дозуванні. Себто вона хотіла, щоб він швидше позбувся нежиті. Закінчилось все госпіталізацією. На момент прибуття швидкої його серце билось зі швидкістю 30 ударів, при нормі 110-120. Тобто навіть передозування небезпечне для дитини!⠀

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Таких історій у відділенні токсикології ОХМАТДИТ, нажаль, десятки. Дітей з отруєнням від судинозвужувальних крапель привозять постійно.⠀

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Незалежно від того, чи впевнені ви в тому, що ваша дитина вживала якийсь засіб, чи ні, якщо ви вже маєте хоч якісь сумніви так думати - негайно викликайте швидку. Ціна помилки занадто висока!

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