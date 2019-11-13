Вчені зробили несподівану заяву про гикавку

Гикавка у новонароджених – важливий елемент розвитку головного мозку. Кожен раз, коли дитина гикає, запускається хвиля сигналів, яка допомагає їй навчитися регулювати дихання.

Результати відповідного дослідження опублікували в журналі Clinical Neurophysiology. Вчені з Університетського коледжу Лондона виявили, що скорочення м'язів діафрагми через гикавку викликають реакцію в корі головного мозку новонароджених дітей.

Гикавка починається ще в утробі матері з дев'ятого тижня вагітності. До неї особливо схильні недоношені діти. У них вона триває близько 15 хвилин в день.

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Дослідження ґрунтувалося на скануванні мозку новонароджених, які мають гестаційний вік від 30 до 42 тижнів. Активність мозку реєструвалася за допомогою електроенцефалографічних електродів, розташованих на голові дитини. А датчики руху на тілі забезпечували запис імпульсів гикавки.

Вчені зафіксували, що кожен "гик" породжував в мозку немовлят дві великі нейронні хвилі, пов'язані зі скороченням діафрагми. А потім була третя хвиля, аналогічна тій, яка викликається звуковими ефектами.

Дослідники припустили, що таким чином дитина починає відчувати внутрішнє тіло, а його мозок вчиться керувати діафрагмою, що важливо для регулювання дихання.

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