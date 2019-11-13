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Вчені зробили несподівану заяву про гикавку

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Гикавка у новонароджених – важливий елемент розвитку головного мозку. Кожен раз, коли дитина гикає, запускається хвиля сигналів, яка допомагає їй навчитися регулювати дихання.

Результати відповідного дослідження опублікували в журналі Clinical Neurophysiology. Вчені з Університетського коледжу Лондона виявили, що скорочення м'язів діафрагми через гикавку викликають реакцію в корі головного мозку новонароджених дітей.

Гикавка починається ще в утробі матері з дев'ятого тижня вагітності. До неї особливо схильні недоношені діти. У них вона триває близько 15 хвилин в день.

Вчені зробили несподівану заяву про гикавку

Вчені зробили несподівану заяву про гикавку

ditey.com

Дослідження ґрунтувалося на скануванні мозку новонароджених, які мають гестаційний вік від 30 до 42 тижнів. Активність мозку реєструвалася за допомогою електроенцефалографічних електродів, розташованих на голові дитини. А датчики руху на тілі забезпечували запис імпульсів гикавки.

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Вчені зафіксували, що кожен "гик" породжував в мозку немовлят дві великі нейронні хвилі, пов'язані зі скороченням діафрагми. А потім була третя хвиля, аналогічна тій, яка викликається звуковими ефектами.

Дослідники припустили, що таким чином дитина починає відчувати внутрішнє тіло, а його мозок вчиться керувати діафрагмою, що важливо для регулювання дихання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий лікар Євген Комаровський розповів, що для того, щоб маленька дитина не травмувалася, потрібно дотримуватися кількох правил.

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Місце
Великобританія
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