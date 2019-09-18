Вчені розкрили тотальну небезпеку для вагітних

Вчені виявили в плаценті вагітних частки сажі, які утворюються внаслідок автомобільного руху і згоряння пального. Таким чином ненароджені діти безпосередньо піддаються впливу шкідливих речовин.

Про це стало відомо з результатів дослідження університету Хасселта в Бельгії. Вчені помітили тисячі дрібних частинок на кубічний міліметр тканини в кожній аналізованій плаценті, написав 24 канал з посиланням на The Gardian.

Це доводить, що сажа може потрапляти в ту частину плаценти, що живить плід, який розвивається.

Вчені розкрили небезпеку для вагітних

Так, в дослідженні брали участь жінки, які не курять. Вчені використовували лазерну техніку, щоб виявити частинки чорного вуглецю.

В плацентах вагітних, які жили біля головних доріг, було в середньому 20 тис. наночастинок на кубічний міліметр. У тих, хто жив трохи далі від трас з інтенсивним рухом, цей показник становив вдвічі меншу цифру.

Професор Тім Наврот, який керував дослідженням, повідомив, що пошкодження плоду, отримані через вплив шкідливих речовин, є довічними. Справа в тому, що цей період життя – найбільш уразливий, всі системи органів знаходяться на стадії розвитку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог Вікторія Кляуз розповіла, що, для того щоб не набрати зайву вагу під час вагітності, потрібно прибрати із раціону шкідливу їжу і харчуватися повноцінно.

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