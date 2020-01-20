Вагітність – не протипоказання: лікарка розповіла про вакцинацію майбутніх мам

Відомий факт, що прийом будь-яких медикаментів під час вагітності, особливо в першому її триместрі небажаний, а при неминучості лікування повинен проходити під суворим наглядом лікаря.

Але як бути з вакцинами? Адже часто їх введення просто необхідно, особливо якщо йдеться про хвороби, які несуть загрозу життю майбутньої мами і малюка.

"Звичайно ж, було б краще, якби жінка подбала про планову вакцинацію ще до того, як наступила вагітність, щоб бути впевненою, що інфекції її не торкнуться, коли вона вже буде виношувати малюка, – пояснила MedOboz сімейна лікарка Наталія Деменко. – Але якщо це не зроблено, і лікар рекомендує пройти вакцинацію вже коли жінки завагітніла, краще не відмовлятися".

Вакцинація під час вагітності іноді просто необхідна Моя планета

За словами лікаря, сучасні вакцини не несуть загрози ні майбутній мамі, ні плоду, оскільки діючі компоненти препарату знаходяться в такій формі, яка не може нашкодити організму. "Винятком є тільки індивідуальна непереносимість конкретного речовини в вакцині або прямі протипоказання до препарату, наприклад, запальні процеси в організмі та ін.", – уточнила лікар.

А ось захворювання, від яких покликані захищати вакцини, навпаки, можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю. Так, наприклад, через перенесення мамою інфекцій в першому триместрі вагітності (самий трепетний період, коли відбувається закладка органів дитини), в рази підвищується ризик розвитку серйозних патологій у малюка.

Не варто боятися і сезонних вакцинацій. Зокрема, мова йде про щеплення від грипу, яке потрібно отримувати щорічно.

"У сезон грипу майбутні матусі потрапляють в особливу категорію ризику – через ослаблений імунітет їх організм особливо легко вразливий, – каже терапевт Вікторія Форосенко. – Вірус здатний не тільки викликати смертельні ускладнення (пневмонію, менінгіт і т.д.), але і стати причиною викидня або, потрапляючи до плоду через плаценту, вбивати клітини, які є зачатками органів. Це загрожує патологіями розвитку зору і слуху, серця, головного і спинного мозку та ін. Крім того, грип, перенесений під час вагітності, може послаблювати імунну систему майбутньої дитини, яка вже з перших днів життя буде дуже сприйнятлива до захворювань. Тому отримати щеплення від цього захворювання потрібно обов'язково – ніяких побічних ефектів і ризиків для малюка вона не несе, оскільки вакцина нежива. Більш того, через плаценту антитіла передаються і дитині, тому після народження у нього буде зберігатися імунітет ще протягом півроку. А це дуже важливо, оскільки щеплення від грипу не ставиться немовлятам до півроку".

Лікар пояснила, що на 100% вакцина захист все-таки не забезпечить, але на 70-80% – точно. Однак навіть якщо інфікування і станеться, то перебіг захворювання буде проходити легше і з більш низькими ризиками ускладнень.

Також медики рекомендують не відмовлятися від "туристичної" вакцинації. "Плануючи подорож, обов'язково заздалегідь (краще за місяць) розкажіть своєму лікарю, куди саме ви відправляєтеся, і обговоріть заходи профілактики і необхідні вакцини, які захистять вас від захворювань, поширених в тій країні. Оскільки, знову ж таки, під час відпочинку або робочої поїздки можна "підхопити" інфекцію, яка несе потенційну загрозу вагітній і малюкові".

Раніше OBOZREVATEL розповідав про вакцину від туберкульозу, яка незабаром буде доступна в лікарнях.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram