Для того щоб не набрати зайву вагу під час вагітності, потрібно прибрати з раціону шкідливу їжу і харчуватися повноцінно.

Про це написала дієтолог Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram. За її словами, норми збільшення кг в цей період не однакові для всіх і залежать від початкової ваги та індексу маси тіла на момент настання вагітності.

"Як не набрати зайвого у період вагітності? Досить прибрати шкідливу їжу, харчуватися повноцінно", – повідомила Кляуз.

Вагітність: дієтолог розповіла, як не набрати зайву вагу

Дієтолог розповіла, як розрахувати індекс маси тіла. Спочатку потрібно зважитися натщесерце (дані в кг), потім піднести ріст до квадрату. А згодом поділити першу цифру на другу.

За її словами, нормою вважається індекс від 18,5 до 24,9. Цифри від 25 до 29,9 позначають зайву вагу, а індекс в розмірі 30 і вище – ожиріння.

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"Однак, якщо у вас двійня або трійня, то набір ваги буде більшим", – зазначила Кляуз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Японії вчені з Університету Хіросіми виявили новий метод поділу сперматозоїдів на "дівчаток" і "хлопчиків". Вони вже висловили побоювання, що спосіб може бути використаний в домашніх умовах і без контролю медиків або держави.

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