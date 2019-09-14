Для того щоб не набрати зайву вагу під час вагітності, потрібно прибрати з раціону шкідливу їжу і харчуватися повноцінно.
Про це написала дієтолог Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram. За її словами, норми збільшення кг в цей період не однакові для всіх і залежать від початкової ваги та індексу маси тіла на момент настання вагітності.
"Як не набрати зайвого у період вагітності? Досить прибрати шкідливу їжу, харчуватися повноцінно", – повідомила Кляуз.
Вагітність: дієтолог розповіла, як не набрати зайву вагу
Дієтолог розповіла, як розрахувати індекс маси тіла. Спочатку потрібно зважитися натщесерце (дані в кг), потім піднести ріст до квадрату. А згодом поділити першу цифру на другу.
За її словами, нормою вважається індекс від 18,5 до 24,9. Цифри від 25 до 29,9 позначають зайву вагу, а індекс в розмірі 30 і вище – ожиріння.
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"Однак, якщо у вас двійня або трійня, то набір ваги буде більшим", – зазначила Кляуз.
Норми надбавки ваги в вагітність далеко не однакові для всех👆і залежать від початкової ваги і індексу маси тіла на момент настання беременності🤰: Крок 1: вважаємо ІМТ (в дужках - приклад) 🔸взвешіваемся натщесерце -запісиваем вага в кг (вага 58кг) 🔸 згадуємо своє зростання -запісиваем в метрах (зростання 160см, ті 1.6м) ✍️рассчітиваем: 1. зводимо зростання в квардрат (зростання 1.6м, тоді 1.6х1.6 = 2.56) 2. ділимо вагу на отримане число зростання (58: 2.56 = 22.6) ІМТ 22.6👌 ⠀ КРОК 2: дивимося "свою" прибавку за ВЕСЬ період вагітності: ⠀ 🔘ІМТ 18.5-24.9 (норма) ➡️ 11.5-16кг 🔘ІМТ 25-29.9 (зайву вагу) ➡️7-11 .5кг 🔘ІМТ 30 і вище (ожиріння) ➡️ 5-9кг Однак, якщо увас двійня / трійня то набір ваги буде більше ⠀ Як не набрати зайвої в вагітність? 🙄 Досить прибрати шкідливу їжу, харчуватися полноценно🙌 Більше інформації тут # dr_klaus_гвбеременность ⠀ Якщо ж потрібна детальна інформація та допомога - записуйтеся на онлайн консультацію👩⚕️, обговоримо всі нюанси, детально розписую рекомендації на весь період беременності❤️ вартість 400грн (ок 1200руб) запис в дірект➡️
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Японії вчені з Університету Хіросіми виявили новий метод поділу сперматозоїдів на "дівчаток" і "хлопчиків". Вони вже висловили побоювання, що спосіб може бути використаний в домашніх умовах і без контролю медиків або держави.
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