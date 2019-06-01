Вагітним жінкам які палять дали несподівану пораду

Жінкам які палять для позбавлення від згубної залежності під час вагітності радять використовувати електронні сигарети.

Про це повідомляє The Sun.

Зокрема, британська акушерська організація The Royal College of Midwives рекомендує заохочувати використання вагітними жінками електронних сигарет, щоб допомогти їм кинути курити.

Згідно із заявою, встановлено, що вейпінг, на відміну від тютюнового диму, не має негативного впливу на процес грудного вигодовування. Однак не варто забувати про наявність в таких електронних пристроях деяких токсинів.

Як зазначає видання, кожна десята англійка палить під час вагітності.

Паління суттєво збільшує ризик викидня, народження мертвої дитини, раптової смерті плоду і виникнення аномалій при народженні.

Також проблеми можуть бути з материнським здоров'ям у жінок.

Отже, майбутнім мамам, які палять, радять побороти нікотинову залежність, а тим, хто перейшов на електронні сигарети, рекомендують надавати всіляку підтримку.

Раніше вчені назвали електронні сигарети найбільш ефективним способом відмови від куріння.

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