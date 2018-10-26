В Україні зростає кількість дітей з особливими потребами

За офіційною статистикою МОЗ України за п'ять років кількість захворювань розладами аутичного спектру (РАС) зросла на 194%. "Це пов'язано з тим, що в останні роки фахівці навчилися з більш високою ймовірністю діагностувати розлади аутичного спектру", — пояснює ситуацію, що склалася Станіслава Гапонова, дитинолог МС "Добробут".

За словами Станіслави, в Україні існує величезна проблема своєчасної діагностики РАС, а також комплексного лікування дітей з особливими потребами. Саме це стало поштовхом до відкриття першого в Україні Центру, який об'єднує в собі психологічну і фізичну реабілітацію, а також медичну допомогу дітям з особливими потребами. Адже тільки комплексний підхід здатний підтримувати нормальний спосіб життя у людей з подібним діагнозом.

Так, 18 жовтня відбулося відкриття Центру "Дитинологія особливого розвитку", створеного на базі клініки Добробут. Центр спеціалізується на реабілітації дітей з аутизмом, синдромом Дауна, дитячим церебральним паралічем (ДЦП) і синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ).

"Для роботи з дітьми з особливими потребами в Добробуті зібрана команда з 25 лікарів і психологів, а також ортопедів, офтальмологів, ЛОРів, дитячих кардіологів, ендокринологів та алергологів. Всі мають практичний досвід від 10 до 20 років і пройшли тренінги з правильної комунікації з пацієнтами з особливими потребами", -—зазначає Ірина Левицька, операційний директор Центру "Дитинологіі особливого розвитку".

Генеральний директор мережі "Добробут" Олег Калашніков говорить про те, що в ідеалі такі центри повинні бути в кожному районі, тому що географічна доступність — це дуже важливий фактор для сімей з особливими дітьми. На сьогодні, Добробут організував в кожному підрозділі навчання всіх своїх дитинологів спеціальному тестуванню, свого роду скринінгу для виявлення ризику РАС у дитини. Дитинолог — це перший фахівець, який зустрічається з сім'єю та їх проблемою, саме тому і почали з формування певного пулу навчених фахівців в мережі клінік "Добробут".

Головною перевагою Центру є наявність фахівців психологічної реабілітації та діагностики: психіатр, психолог, логопед-дефектолог, корекційний педагог, тьютор (педагог супроводу дитини), психотерапевт, генетик, дієтолог. А також фізичного відновлення: реабілітолог, кінезітерапевт, масажист. Таким чином, дитина одночасно отримує весь комплекс необхідних заходів реабілітації. Важливо, що для максимально ефективного ліування дітей з особливими потребами в Центрі облаштована спеціальна сенсорна кімната.

Проблема ранньої діагностики захворювань подібним РАС або ДЦП в Україні стоїть дуже гостро. Про це розповіла Тетяна Прудникова, мама особливої дитини з діагнозом ДЦП. "Фактично в Україні взагалі не існує практики раннього виявлення особливих дітей. Через це батьки після постановки діагнозу їх дітям змушені починати гонку з часом, щоб хоча б зберегти рівень розвитку дитини на одному рівні. Якщо ж батьки хочуть поліпшити стан дитини, їм необхідно докладати вдвічі більше зусиль і долати опір системи. Тому що далеко не кожен лікар згоден працювати з особливими дітьми і у більшості з них не вистачає навичок для роботи з ними", — ділиться своїми переживаннями вона. Другою, але не менш значущою, проблемою є відсутність комплексного підходу до особливих дітей. "Дитина з діагнозом ДЦП, РАС, СДУГ та синдромом Дауна потребує психологічної, фізичної та медичної допомоги одночасно. Але при цьому існує вкрай мало місць, де він може отримати цю допомогу в комплексі", — додає Тетяна.

Консул Європейської асоціації "Аутизм Європа", засновник Фонду допомоги дітям з синдромом аутизму "Дитина з майбутнім" Інна Сергієнко погоджується з Тетяною Прудниковою і каже, що сім'ї, в яких є особливі діти, стикаються з величезною кількістю проблем і однією з найбільш нагальних є пошук адекватної медичної допомоги для таких дітей. Тому поява Центру з повним спектром послуг для дітей з особливими потребами — це зрушення в кращу сторону в питанні адаптації особливих дітей в суспільстві.

"Аутизм невиліковний, але піддається коригуванню і основне завдання батьків дітей з РАС — успішно інтегрувати їх у суспільство. Наприклад, в США 92% усіх аутистів інтегровані в соціум і суспільство ставиться з розумінням до їхніх потреб", — говорить Станіслава Гапонова. "Завданням фахівців Центру є підвищення рівня толерантносты до людей з діагнозом РАС, їх адаптація до нормального життя і підвищення рівня комфортності від перебування в українському суспільстві".

Довідка:

В Україні понад 7,5 тисяч дітей страждають розладами аутичного спектру. Щорічно народжується більше 400 дітей з синдромом Дауна та на даний момент в країні зареєстровано понад 15 тисяч людей з цим захворюванням. Понад 20 тисяч дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП). Синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ) спостерігається у 7% українських дітей. При цьому офіційна статистика не відображає реальної картини і ці цифри на порядок вище.

Українські діти мають вкрай мало шансів на адекватну діагностику і терапію. У нашій країні існує величезна нестача компетентних фахівців і комплексних методик по корекції поведінки, психологічної та фізичної реабілітації.