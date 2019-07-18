В Україні набули чинності нові правила усиновлення

10 липня 2019 року в Україні ухвалено постанову Кабінету міністрів України щодо нових правил усиновлення дітей.

Тепер всі українці, які бажають усиновити дитину, повинні будуть пройти спеціальну підготовку. Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики України.

Зміни спрямовані на вдосконалення роботи служб у справах дітей із кандидатами в усиновлювачі. Також будуть створені постійно діючі комісії з питань міжнародного усиновлення.

Це забезпечить максимальну відкритість і прозорість процедури, дозволить врахувати інтереси дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Усиновлення дитини pixabay.com

Проходження курсу підготовки буде підтверджувати довідка. Виходячи з цього, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зможуть рекомендувати претендентів для внесення в банк даних про потенційних усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків.

Раніше MedOboz писав, що речовини, які містяться в жирній рибі і насінні льону, є життєво важливими для дітей.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!