Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ mamaclub

В Україні набули чинності нові правила усиновлення

Читати матеріал російською

10 липня 2019 року в Україні ухвалено постанову Кабінету міністрів України щодо нових правил усиновлення дітей.

Тепер всі українці, які бажають усиновити дитину, повинні будуть пройти спеціальну підготовку. Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики України.

Зміни спрямовані на вдосконалення роботи служб у справах дітей із кандидатами в усиновлювачі. Також будуть створені постійно діючі комісії з питань міжнародного усиновлення.

Це забезпечить максимальну відкритість і прозорість процедури, дозволить врахувати інтереси дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Новини
Косметичні травми: названі найнебезпечніші засоби
Усиновлення дитини

Усиновлення дитини

pixabay.com

Проходження курсу підготовки буде підтверджувати довідка. Виходячи з цього, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зможуть рекомендувати претендентів для внесення в банк даних про потенційних усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків.

Раніше MedOboz писав, що речовини, які містяться в жирній рибі і насінні льону, є життєво важливими для дітей.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Батьки і діти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Батьки і діти
Місце
Україна
Теги
діти Міністерство соціальної політики
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини