В Україні визнали найкращий препарат для майбутніх мам

19 років поспіль в Україні проходить міжнародний фестиваль-конкурс "Вибір року". Його мета – визначення найкращих брендів, що відповідають вимогам часу, працюють на результат та щиро піклуються про кожного споживача. За історію конкурсу звання товару або послуги “№1 в Україні” здобули понад 500 торгових марок.

А цього року до брендів номер 1 приєднався бренд Фоліо – препарат для майбутніх мам на основі фолієвої кислоти і йоду. Це продукт німецької сімейної компанії Штеріфарм, яка є світовим експертом з фолієвої кислоти. Вони вже понад 40 років дбають про здоров’я жінок та малюків в Європі та за її межами.

За даними досліджень, 9 з 10 українських споживачів при виборі товару чи послуги звертають увагу на відзнаку “Вибір року”. З них кожен третій обирає саме відзначену пропозицію.

Така висока довіра українців до результатів конкурсу зовсім не дивує, адже рішення приймається не абстрактним журі, а за американською методикою: на основі опитувань комісій, спеціалістів та самих споживачів. До того ж, дослідження та оцінку результатів проводить міжнародна маркетингова компанія Ipsos. Такий підхід забезпечує неупереджений та чесний розгляд претендентів.

Тому нагорода "Вибір року" – це символ успішності та народної довіри до бренду, відповідність бренду вимогам ринку, часу та найвищим стандартам.

Чому Фоліо є дійсно гідним звання “Препарат року для майбутніх мам на основі фолієвої кислоти і йоду”? Фоліо піклується про здоров’я матері та малюка ще на етапі планування вагітності. Своєчасний прийом Фоліо хоча б за 3 місяці до вагітності підвищує ймовірність зачаття і на 80% захищає від вроджених патологій плоду.

Препарат "Фоліо" для майбутніх мам https://novalik.com/

І це не перша відзнака Фоліо в нашій країні. В 2011 році Фоліо став єдиним препаратом, рекомендованим Асоціацією акушерів-гінекологів України для жінок, які планують вагітність, вагітних жінок та під час грудного вигодовування.

Презентувала Фоліо на конкурсі та отримала нагороду офіційний представник компанії Штеріфарм в Україні – фармацевтична компанія "Новалік-Фарм". Як вдало зазначила директорка компанії "Новалік-Фарм" Наталя Сергійко у промові: “Ця нагорода – вірний знак того, що команда Новалік-Фарм рухається в правильному напрямку. Наша головна місія – піклуватися про здоров’я українців, починаючи від самого народження, разом з легендарним німецьким Фоліо, а також протягом усього життя з нашими власними продуктами для здоров’я. Ми щиро вдячні за те, що продукт, який багато років є визнаним європейським лідером, отримав відзнаку і в Україні.”

Ця відзнака стала значною подією для досвіду Новалік-Фарм, Це їх перша нагорода "Вибір року", але з такою наполегливістю точно не остання.

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