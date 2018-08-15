В Україні новонародженим почнуть дарувати бебі-бокси: що в них буде

З 1 вересня кожна українська сім'я, в якій народжується дитина, буде отримувати так званий пакет малюка – набір із 25 необхідних немовляті речей, загальна вартість яких становить 5 тис. гривень.

Крім одягу та інших важливих для новонародженого речей, пакет також буде містити інформаційні матеріали, які допоможуть батькам у питаннях кращого догляду за дитиною, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що пакет малюка є безповоротною адресною соціальною допомогою і буде видаватися по одному на кожну дитину. Отримати його зможуть мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженого. Нижче наводимо повний перелік того, що увійде в дитячий набір.

1) Підгузки одноразові для новонароджених, від 2 до 5 кг, але не менше 94 штук в упаковці.

2) Серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні, без запаху і не менше 56 штук в упаковці.

3) Пелюшка ситцева, розмір 80x95 см (допускається зміна розмірів +/- 10%).

4) Пелюшка фланелева, розмір 90x110 см (допускається зміна розмірів +/- 10%).

5) Пелюшка муслінова, розмір 70x70 см (допускається зміна розмірів +/- 10%).

6) Пелюшка багаторазова вологостійка, розмір 60х80 см (допускається зміна розмірів +/- 10%).

7) Шапочка, 100% бавовна, розмір 0-3 місяці.

8) Шапочка, 100% бавовна, розмір 3-6 місяців.

9) Боді з коротким рукавом: розмір 50-56 см, 56-58 сантиметрів.

10) Боді з довгим рукавом, трикотаж, 100% бавовна: розмір 50-56 см, 56-58 сантиметрів.

11) Брюки-повзунки із закритими носками, 100% бавовна: розмір 50-56 см, 56-58 сантиметрів.

12) "Чоловічки" з довгим рукавом і штанцями: розмір 50-56 см, 56-58 сантиметрів.

13) Шкарпетки, частка бавовни у виробі не менше 90%, розмір 0-3 місяці.

14) Термометр для води.

15) Термометр для тіла електронний з гумовим накінечником.

16) Ножиці манікюрні дитячі з тупими накінечниками (безпечні), виготовлені з медичної сталі-нержавійки.

17) Прокладки для лактації, не менше 60 штук в упаковці.

18) Ковдра тепла/демісезонна, наповнювач – 100% бавовна, зовнішня тканина – також 100% бавовна, розмір 90x120 см (допускається зміна розмірів +/- 10%).

19) Плед-ковдра, 100% трикотаж, бавовна, розмір 60x80 см (допускається зміна розмірів +/- 10%).

20) Матрац для колиски, розмір 42x70 сантиметрів.

21) Рушник махровий для купання з куточком, розмір 100x100 см (допускається зміна розмірів +/- 10%), вироблений з натурального матеріалу.

22) Іграшка-брязкальце розвиваюча.

23) Крем із вмістом ланоліну 100%.

24) Рідке мило-шампунь дитячий із дозатором, універсальний, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенні, без запаху, 500 мілілітрів.

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Весь комплект буде упакований в коробку-люльку з міцного картону, розмір 43×70×27 сантиметрів. Зазначена коробка виготовляється з міцного гофрокартону із кашировкою і повноколірним друком на дні та кришці коробки. А для зміцнення конструкції у дно й бічні стінки повинні бути додані окремі вставки. Пакет буде надаватися кожній родині при виписці з пологового будинку й стане серйозною підмогою, в першу чергу тим сім'ям, які через складне матеріальне становище позбавлені можливості придбати новонародженій дитині якісні предмети догляду та одягу.

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