Так как кожа ребенка намного нежнее, чем кожа взрослого, нельзя забывать, что в выборе ухода важно отдавать предпочтение преимущественно натуральной косметике, в составе которой нет опасных консервантов.

Если средство содержит слишком много ингредиентов, – риск его непереносимости выше.

Читайте состав: к сожалению, большинство косметических продуктов содержат компоненты нефтехимии, парабены и синтетические отдушки, которые не представляют пользы для малыша.

Обратите внимание на пенообразование в средствах для купания – чем оно меньше, тем лучше, так как кожа ребенка еще не имеет совершенной гидролипидной защиты.

Какие полезные компоненты могут входить в состав детского крема?

экстракты растений;

эмульсии растительных масел регенерирующего и смягчающего действия;

ланолин, пчелиный воск и другие природные компоненты, формирующие естественный защитный барьер.

Чем меньше пены дает средство, тем лучше Иллюстрация

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