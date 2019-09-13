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Учені показали мозок матері і дитини під час поцілунку: з’явилися зворушливі фото

1.4т Читати матеріал російською

Науковцям вдалося зробити перший у світі магнітно-резонансний знімок, який показує зв’язок матері та дитини під час поцілунку.

Про це пише NH Neuro Training у Facebook. На знімку зображені нейробіолог Ребека Саксе, яка цілує свого двомісячного сина (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

На знімку видно, що мозок дитини темніший та більш гладенький за мозок дорослої людини. Це тому що у дитини поки що менше білої речовини.

Ілюстрація мама з дитиною

Ілюстрація мама з дитиною

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Мігрень під час вагітності: які наслідки для мами та дитини

Поцілунок спричинює хімічну реакцію у мозку, під час якої відбувається виділення гормону любові та прив'язаності – окситоцину, а також таких гормонів як дофамін, серотонін та вазопресин.

Дофамін активізує систему "винагороди мозку", що дозволяє нам почуватися добре, а серотонін регулює наш настрій.

Вазопресин зв’язує матерів з немовлятами та романтичних партнерів між собою.

Магнітно-резонансний знімок, який показує зв’язок матері та дитини

Магнітно-резонансний знімок, який показує зв’язок матері та дитини

NH Neuro Training

Як писав OBOZREVATEL, дослідження, проведене Шпиталем для хворих дітей в Торонто, Канада, показало зв'язок між нудотою під час вагітності у матерів і розумовими здібностями дітей. На думку вчених, якщо вагітність протікає з токсикозом, то інтелектуальний рівень дитини буде більш високим,

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