У Житомирі народилася дівчинка-гігант. Фото і відео

У Житомирі народилося немовля вагою 5 кілограмів 260 грамів, зріст малятка становить 60 сантиметрів.

У 38-річної мами новонародженої богатирки це вже треті пологи, але перша і друга дитина народжувалися практично вдвічі меншими, повідомляє ТСН.

Новонароджена дівчинка здивувала не тільки батьків, але і медиків. Лікарі хоч і знали, що плід великий, але до кінця не розуміли наскільки. "Під час третього УЗД сказали, що дитина велика. Мала бути 4-4,2 кілограма", – розповідає породілля Ольга Кареліна.

Як відомо, жінка народила природним шляхом. За словами лікарів, все минуло добре і для мами, і для дитини.

У Житомирі народилася дівчинка-гігант ТСН

У Житомирі народилася дівчинка-гігант ТСН

У Житомирі народилася дівчинка-гігант ТСН

У Житомирі народилася дівчинка-гігант ТСН

У Житомирі народилася дівчинка-гігант ТСН

У Житомирі народилася дівчинка-гігант ТСН

У Житомирі народилася дівчинка-гігант ТСН

Такі великі малюки у Житомирському обласному перинатальному центрі народжуються лише кілька разів на рік. "Це залежить від багатьох факторів. Найперше – це генетика. Якщо в родині були великі діти, то цілком природно, що у них будуть народжуватися великі дітки", – пояснила завідувачка пологовим відділенням медустанови Марина Тищенко.

Медики прогнозують, що до року дівчинка буде розвиватися швидше однолітків і може важити на два кілограмі більше, а з віком ця різниця згладиться і ніхто не здогадається, що дитина народилася з такою вагою.

"5,26 кг вага при народженні – це гігантська дитина. Зараз малятко абсолютно стабільне", – каже завідувачка відділенням новонароджених Житомирського обласного перинатального центру Наталія Мадзьгун.

Породілля Ольга розповідає, що перші її діти (зараз їм 18 і 10 років) при народженні важили на два кілограми менше.

Дівчинці дали ім'я Катя (воно наснилося татові), а лікарі прозвали її Катериною Великою. Через кілька днів дівчинку з мамою вже випишуть додому, де їх із нетерпінням чекає вся родина.

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