Турбота батьків впливає на ДНК дитини - вчені

Турбота батьків дуже важлива для дітей. Нещодавно з'ясувалося, що справа не тільки в вихованні та психологічному здоров'ї дитини.

Вчені з Інституту Солка в своїх дослідженнях встановили, що материнська турбота може змінити структуру ДНК дитини, повідомляє Medicalxpress. Зокрема, під час дослідження було встановлено, що батьківська любов впливає на швидкість розвитку нейронних клітин мозку дітей.

Як відомо, в структурі ДНК є так звані "стрибаючі" гени. Вони можуть переміщатися, "копіюватися" і "вставлятися" в іншому місці. За рахунок цього відбуваються зміни, часто - колосальні.

Так, під час досліджень вчені вивчали геном мишей, про яких дбали добре і погано. З'ясувалося, що рівень "стрибаючих" гормонів у мишенят уважних мам був набагато вищий, ніж у потомства зневажливих батьків.

Це в свою чергу впливало на пам'ять, реакцію і емоційний стан мишенят.

Раніше "МедОбоз" розповідав, який вид спорту допомагає змінити ДНК і тим самим врятувати від раку.