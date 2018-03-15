Це небезпечно: лікар розповів, як не можна лікувати застуду і грип

Незважаючи на те, що грип вже здає позиції, ризик захворіти ніхто не відміняв. Особливо, коли погода за вікном доволяє тільки мріяти про потепління і сухість.
Сімейний лікар Вадим Вус розповів, чого не можна робити, якщо захворіла дитина, передає прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Отже, не варто використовувати такі популярні заходи:
Небулайзер та інгалятор - може спровокувати збільшення обсягу слизу в дихальній системі. Їх потрібно використовувати тільки під наглядом лікаря, і тільки при захворюваннях верхніх дихальних шляхів або при бронхіальній астмі.
Протикашльові сиропи - часто небезпечні для маленьких дітей (до 4 років), а також можуть спровокувати скупчення надмірної кількості слизу.
Засоби від симптомів застуди - це препарати для дорослих. А дітям мікс "від усього і одразу" протипоказаний через величезну кількість побічних ефектів.
Імуностимулятори - ефективність таких засобів не доведена, оскільки досліджень ніде поки не проводилося.
Імуномодулятори - серйозні препарати, які використовуються тільки в особливих випадках, наприклад при онкології або при трансплантації органів.
Антибіотики - вони можуть протистояти бактеріям, але ГРВІ, зокрема, грип - провокуються вірусами, проти яких антибіотики безсилі.
Гомеопатія - сотні досліджень таких препаратів довели, що ефективність гомеопатії прирівнюється до плацебо.
Раніше "МедОбоз" розповідав, що не можна робити, якщо у дитини жар.