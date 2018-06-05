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Олександра Литвинчук
Олександра Литвинчук
психолог, гештальт-терапевтВсі статті автора

Три урока любви: что вы должны знать о любви?

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Жизнь часто преподносит уроки, но не все мы усваиваем сразу. Особенно если говорить о любви. Порой мы снова наступаем на одни и те же грабли, прежде чем понять, что делаем не так и почему отношения не складываются так, как вы хотите.

Что вы должны знать о любви?

1. Нельзя влюбить в себя другого человека

Можно лишь стать человеком, которого можно полюбить. А тот, кто мне небезразличен, может ответить на мои чувства, а может даже не думать обо мне.

Невозможно управлять чувствами другого. Но можно стать лучшей версией себя, и тогда люди, которые нас окружают, смогут увидеть и оценить наши достоинства. Но затем сами решат, хотят ли они, чтобы мы стали частью их жизни.

У нас тоже есть право выбора: мы не обязаны отвечать взаимностью всем, кто любит нас.

2. Каждый любит по-своему

Перестаньте говорить окружающим, как вас следует любить. Позвольте им быть собой, потому что любовь – проявление уникальности человека. Только понимание и благодарность за чувства, которые нас связывают, могут спасти отношения.

3. Настоящая любовь всегда безусловна

Любить безусловно важно не только других, но и себя. Безусловная любовь - это когда любишь человека такого, какой он есть. Этот урок непросто усвоить, потому что все мы мастера условной любви. Мы постоянно оцениваем и критикуем. Но настоящую любовь можно испытать, только если перестать осуждать друг друга.

Однако невозможно безусловно любить другого человека, если вы не научились любить себя. Любовь к себе не роскошь, а необходимость. Иначе все отношения будут обречены. Чем раньше начнете принимать себя и партнера без оценки и осуждения, тем лучше. Несомненно, жизнь приготовила для нас куда больше уроков, связанных с любовью.

Важно научиться позволять отношениям развиваться естественно, без применения игр и манипуляций. И ещё быть искренним в проявлении своих чувств и благодарным за любовь, которая есть.

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Автор
Олександра ЛитвинчукОлександра Литвинчук
Тема
Вікова психологія
Об'єкти
чоловікжінкиВідносиниПоради лікаряПсихологія
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