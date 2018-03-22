Топ-модель розповіла про небезпеки дієт

Для багатьох жінок моделі з подіумів і обкладинок журналів є еталоном краси. І щоб досягти ідеалу, більшість йдуть на всілякі методи, в тому числі, починають активно худнути.

За словами англійської топ-моделі plus-size Іскри Лоуренс, це може поставити під серйозний ризик їх психічне і фізичне здоров'я. У своєму інтерв'ю для The Independent дівчина розповіла про свою історію з екстремальними дієтами і до чого це призвело.

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Лоуренс захопилася дієтами ще в підлітковому віці і перепробувала на собі всі, якими тільки рясніли модні журнали, і які рекомендували в модельному агентстві, де вона вчилася і працювала.

Дівчина також відчайдушно боролася з кожним набраним кілограмом і сантиметром за допомогою фізичних навантажень.

І на тлі нестачі поживних речовин і колосальної витрати енергії у неї почалися сильні запаморочення, розпливчастість в очах, а також погіршилася реакція і пам'ять.

Незважаючи на всі старання Іскри, природа взяла своє - до 16-ти років дівчину таки вигнали з модельного агентства через розмір стегон.

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Від образи і розчарування у неї почався розлад харчової поведінки.

Пізніше вона звернулася в модельне агентство plus-size. Однак їй знову відмовили - не вистачає об'ємів.

"Тоді я і зрозуміла всю марність гонки за ідеальним тілом і по-справжньому усвідомила, скільки часу було втрачено даремно", - говорить Лоуренс.

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