Если в вашей семье недавно появился малыш, то порой вас будет охватывать паника. И это нормально! Почти все молодые родители первые недели (или месяцы) находятся в неопределённом состоянии между "аааааааааа" и "я справлюсь!" и "чем, чёрт возьми, я занимаюсь!".

Мудрость не появляется просто так, обычно это сплав опыта, ума и сильных переживаний.

Назову топ-5 (вполне разумных) вещей, которые волнуют каждого новоиспечённого родителя:

1. Он дышит?

Вы будете просыпаться в холодном поту посреди ночи или выскакивать из душа с шампунем, стекающим по лицу, лишь бы убедиться, что ребёнок дышит. Возможно, вы будете стоять у кроватки и присматриваться, как движется его грудная клетка при вдохе и выдохе. "Ой, что это? У него перехватило дыхание? Что это значит? Аааааааа!" Не надо стыдиться этого. Так делают все!

2. Он достаточно ест?

Младенцы много спят в свои первые дни и недели жизни. Поэтому если у вашего малыша нет какого-то хронического заболевания, нет необходимости постоянно измерять и вести учёт граммов и миллилитров, или будить ребёнка по расписанию каждые 2 часа, чтобы он поел. Я не рекомендую измерять вес и оценивать прибавку в весе чаще 1 раза в неделю. Также совершенно нормальная ситуация, когда малыш засыпает, не доев из бутылочки или на вашей груди. Вы можете разбудить ребёнка, слегка пощекотав его за ножку или ухо, если во время еды он заснул слишком рано. Но если малыш поспит 3 часа или оставит 15 мл смеси в бутылочке, он не умрёт с голоду.

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3. Такие какашки – нормальные?

Детские какашки выглядят странно. И пахнут странно. И скорее всего в ближайшие несколько лет вы часто будете разглядывать их и задаваться этим вопросом. Если увидели кровь – свяжитесь с врачом. Всё остальное, чаще всего, не страшно.

4. А он должен так выглядеть?

Не все младенцы выглядят так, как в рекламе подгузников. И это тоже нормально!

5. Он не слишком много спит?

Для младенцев в первые дни и недели совершенно нормально спать почти целый день, по 18 в сутку плюс-минус. Малыш проснется, чтобы поесть, испачкать подгузник, посмотреть на вас порядка 10 минут, а затем снова уснет.

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