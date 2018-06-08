В детстве у меня была подружка. Однажды она рассказывает мне, как была на исповеди. Я говорю: "Это так волнительно, даже не знаю, что бы я рассказывала".

Она: "А что тебе рассказывать, ты вон какая хорошая, вот я - просто ужас, я очень плохой человек... Я четверть с тройкой закончила, и родители меня наказали - запретили праздновать День рождения".

У меня чуть сердце не разорвалось... Какая жестокость - лишить ребенка святого... (Нам было лет по 12).⠀

Как сложилась ее жизнь – расскажу потом, а пока...

Именно так работают наказания - заставляют ребёнка думать, что он плохой человек.

ТОП-5 ошибок, как наказывать НЕ НАДО:

Наказание нельзя применять без предупреждения. Ребенок должен знать, какие правила нарушать нельзя и какие санкции он должен понести за них. А не просто - не выполнил уроки, так-так-так, что бы у тебя такое забрать, чтобы тебе обидней?

Огромная ошибка - не учитывать возраст ребенка, которого наказывают. К примеру, шлепать ребенка за то, что он куда-то лезет в полтора года - без комментариев.

Ошибка наказывать ребенка в измененном состоянии сознания. Я имею ввиду, когда вы в гневе или отчаянии. Ребенок усвоит одно: родитель против него, а вот сделает ли выводы о том, как делать не надо - большой вопрос.

Этот пункт я уже устала повторять, но надо! Прежде чем наказывать, задумайтесь о том, что вы сделали для того, чтобы научить ребенка вести себя по-другому?

Реалистичны ли ваши требования? К примеру, ваш ребенок разбудил младшего. Ок. Вы рассердились и наказали его - теперь не будет мультиков. Чудесно. Но сможет ли ребенок в следующий раз не разбудить младшего без помощи взрослого, особенно если учесть, что он сам еще мал?

На этом закругляюсь. Скажу, что неважно сложилась судьба той девушки. С мужем развелись почти сразу, ребенка отдала бабушке на воспитание, сама работает в другом городе. Одиночество и боль...