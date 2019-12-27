Температура в дитини: лікарка розповіла, коли потрібно викликати швидку

Коли малюк хворіє, навіть досвідчена мама може піддатися паніці. Однак у деяких ситуаціях це абсолютно неприпустимо – за певних симптомів дитині необхідна швидка медична допомога, тому мамі потрібна "холодна голова" і твереза розсудливість.

Педіатрка Олена Шевчук розповіла MedOboz, в разі яких ознак у карапуза потрібно забути про самолікування й кликати на допомогу спеціалістів.

Якщо жарознижувальні не допомагають, потрібно терміново викликати невідкладну допомогу Облако

"Якщо у дитини висока температура – від 38 градусів, їй, зазвичай, дається жарознижувальний препарат, а виклик "швидкої" часто не потрібен. Однак і тут існують винятки, за яких мамі потрібно "вимикати" функцію лікаря й вдатися до допомоги справжніх медиків. Зокрема, викликати невідкладну допомогу потрібно, якщо у малюка з'явилося блювання – це може свідчити про менінгіт або небезпечну кишкову інфекцію", – попередила лікарка.

Також підставою для виклику бригади є синці, що раптово виникли, поява марення, головного болю, млявості й сонливості, а також якщо не діють жарознижувальні або температура перевищує 38 градусів у малюка до 2-х місячного віку.

Крім цього, за словами фахівчині, під час температури і не тільки є ще низка станів, які вимагають втручання медиків, оскільки вони можуть становити загрозу життю дитини.

Зневоднення. Виявляється сухістю шкіри, плачем без сліз тощо. У дітей воно настає стрімко, тому в разі підвищення температури, блювання або діареї необхідно дотримуватися особливого режиму пиття. Якщо дитина відмовляється пити, потрібна термінова госпіталізація – запас рідини буде поповнюватися за допомогою крапельниці.

Судоми. Вони можуть з'явитися як під час підвищення температури, так і в разі інфекцій, що вражають нервову систему. До прибуття швидкої дитину потрібно укласти на бік, повернувши голову до низу – це вбереже від потрапляння слини в дихальні шляхи і подальшої асфіксії.

Болить живіт. Різкий гострий біль у животі (не тільки справа внизу, а в будь-якій зоні) може свідчити про апендицит або заворот кишок, які потребують негайного хірургічного втручання. Тому не можна баритися із зверненням до лікаря.

Раптова алергія. У разі анафілактичного шоку (проявляється кропив'янкою, блюванням, головним болем і приступом паніки) або набряку Квінке (супроводжується ускладненням дихання, різким набряком та почервонінням обличчя) потрібно терміново викликати "швидку допомогу".

Набряк або запалення гортані. Цей стан видає "гавкаючий" кашель і свистячий звук під час вдихання повітря, який ще називають несправжнім крупом. До прибуття лікарів забезпечте дитині доступ повітря або дайте подихати над теплим розчином соди – це трохи полегшить дихання.

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