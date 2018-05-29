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Ольга Бєлоконь
Ольга Бєлоконь
Акушер-гінеколог, лікар-блогерВсі статті автора

Сыпь на коже у беременной: что делать

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В этот особенный период жизни – при беременности - все становится особенным, даже кожа.

Полиморфная (многоформная) сыпь беременных - нередкое состояние, с которым часто обращаются к аллергологу. Но является ли она проявлением аллергии?

Чаще всего такая сыпь возникает в 3 триместре беременности с частотой примерно 1:160 случаев, иногда возникает сразу после родов.

Высыпания располагаются в области живота, часто по ходу расположения стрий, но могут вовлекать ягодицы, конечности, иногда - почти все тело. При этом обычно высыпания отсутствуют на лице, ладонях, ступнях и околопупочной области.

Причины до конца не известны. В одном из исследований было показано, что чаще такие высыпания встречаются при беременности двойней и тройней, причем в последнем случае частота выше. Это позволяет предположить, что один из механизмов возникновения такой сыпи - растяжение кожи.

Однако, до конца причина полиморфной сыпи беременных не изучена.

Но, несмотря на это, совершенно точно известно, что к аллергии эта сыпь НЕ имеет отношения.

Проявляется это состояние разнокалиберной сыпью: это могут быть папулы (сыпь, похожая на бугорки), пятна, кольцевидные высыпаний, волдырные высыпания, редко - мелкие пузырьки. Объединяет всю эту сыпь один общий фактор: она очень чешется.

Как лечить?

Основное направление терапии - облегчить зуд местными средствами.

Используются:

  • кремы-эмоленты;

  • прохладные ванны;

  • влажные обертывания;

  • в некоторых случаях помогают стероидные кремы.

Антигистаминные препараты внутрь, как правило, не эффективны.

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Автор
Ольга БєлоконьОльга Бєлоконь
Тема
Вагітність і пологи
Об'єкти
вагітністьПоради лікаряздоров'я
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