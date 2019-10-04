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Стало відомо, що робити для зачаття здорової дитини

6.5т Читати матеріал російською

Для того, щоб зачати здорову дитину, вчені рекомендують чоловікам кинути вживати алкоголь за шість місяців до зачаття, а жінкам за три місяці.

Про це пише The Times.По даними вчених, вживання алкоголю батьками збільшує ризик появи у малюка хвороб серця.

"Чоловіки повинні перестати вживати алкоголь за шість місяців до того, як робити зусилля по зачаття дитини, якщо вони хочуть, щоб у дитини було здорове серце. Ця порада опублікована у європейському кардіологічному журналі за підсумками розгляду 30 років досліджень, що проводилися в усьому світі. Проте, британські експерти закликають до обережності, стверджуючи, що цей огляд не надає ніяких доказів того, що потенційним батькам необхідно відмовитися від алкоголю повністю", - пише видання.

Ілюстративне фото

Ілюстративне фото

sunhome.ru

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Як показують дослідження, якщо чоловік вживав алкогольні напої за три місяці до зачаття, то ймовірність народження його дитини з пороком серця була на 44% вище, ніж якби він утримувався. Діти, батьки яких пиячили регулярно, вживаючи 5 і більше порцій алкоголю за один присід, на 52% частіше страждали від проблем з серцем.

"Вроджена вада серця є одним з найбільш поширених типів вроджених дефектів, які зачіпають приблизно вісім дітей з тисячі у Великобританії. Серед відомих причин - синдром Дауна, ліки, такі як деякі препарати від вугрової висипки, що приймаються під час вагітності, або краснуха, перенесена під час вагітності. У більшості випадків, однак, очевидної причини немає", - йдеться в публікації.

Вживання алкоголю жінками за три місяці до зачаття або в перші три місяці вагітності вчені пов'язують з 16-відсотковим підвищенням ймовірності виникнення вад серця.

"Непомірне вживання алкоголю потенційними батьками є ризикованим і небезпечним поведінкою, яка не тільки може збільшити ймовірність народження дитини з пороком серця, але і значно шкодить їх власного здоров'я", - зазначають дослідники.

"Вчені з Центрально-Південного університету в місті Чанша в Китаї рекомендують обом батькам відмовитися від алкоголю до того, як зробити зусилля по зачаттю дитини, а чоловікам слід припинити пити за 6 місяців до зачаття. Вживання алкоголю батьками в значній мірі пов'язано з ризиком вроджених вад серця у їх потомства, що підкреслює необхідність поліпшення інформованості про здоров'я для запобігання впливу алкоголю в період до і під час зачаття", - відзначають вчені.

Як писав OBOZREVATEL, вчені повідомили, що досягають оргазму жінки на 15% частіше стикаються з успішним зачаттям.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну значит скоро вся руцкая шваль выдохнет от порока сердца))))))))
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