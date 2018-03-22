Українцям забезпечать безкоштовні пологи: роз'яснення МОЗ

На тлі впровадження медичної реформи серед українців існує безліч міфів. Один із них стосується вартості пологів - деякі стверджують, що відтепер ця медична послуга буде коштувати десятки тисяч гривень.

МОЗ вніс ясність в це питання, передає прес-служба відомства. У повідомленні говориться, що медпослуги, пов'язані з вагітністю та пологами, повністю будуть надаватися за рахунок держави.

"Держава гарантує повну оплату медпослуг за рахунок держкоштів, пов'язаних з веденням вагітності і пологами", - наголосила прес-служба.

Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я також додали, що також безкоштовними залишаться надання медичних послуг і необхідних ліків, пов'язаних з:

Екстреною медичною допомогою;

Первинною медичною допомогою (профілактика, діагностика, лікування хвороб і станів в амбулаторному режимі);

Спеціалізованою медичною допомогою (профілактика, діагностика та лікування в стаціонарному режимі, в тому числі і денному);

Високоспеціалізованою медичною допомогою (лікування з застосуванням складних, унікальних або ресурсномістких методів лікування з науково обґрунтованою ефективністю та ін.);

Паліативною медичною допомогою (позбавлення від болю і полегшення важких проявів захворювань невиліковно хворих громадян);

Медичною реабілітацією;

Медичною допомогою дітям до 16 років.

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