УкрEngРус
Регистрация

mamaclub

Українцям забезпечать безкоштовні пологи: роз'яснення МОЗ

4.4тЧитати новину російською

На тлі впровадження медичної реформи серед українців існує безліч міфів. Один із них стосується вартості пологів - деякі стверджують, що відтепер ця медична послуга буде коштувати десятки тисяч гривень.

МОЗ вніс ясність в це питання, передає прес-служба відомства. У повідомленні говориться, що медпослуги, пов'язані з вагітністю та пологами, повністю будуть надаватися за рахунок держави.

"Держава гарантує повну оплату медпослуг за рахунок держкоштів, пов'язаних з веденням вагітності і пологами", - наголосила прес-служба.

Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я також додали, що також безкоштовними залишаться надання медичних послуг і необхідних ліків, пов'язаних з:

  • Екстреною медичною допомогою;

  • Первинною медичною допомогою (профілактика, діагностика, лікування хвороб і станів в амбулаторному режимі);

  • Спеціалізованою медичною допомогою (профілактика, діагностика та лікування в стаціонарному режимі, в тому числі і денному);

  • Високоспеціалізованою медичною допомогою (лікування з застосуванням складних, унікальних або ресурсномістких методів лікування з науково обґрунтованою ефективністю та ін.);

  • Паліативною медичною допомогою (позбавлення від болю і полегшення важких проявів захворювань невиліковно хворих громадян);

  • Медичною реабілітацією;

  • Медичною допомогою дітям до 16 років.

Раніше "МедОбоз" розповідав про те, що означає "гроші за пацієнтом" і чи введуть в Україні податок на медицину.

Місце
Україна
Об'єкти
здоров'яМіністерство охорони здоров'явагітність
Поділитися у Facebook

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

зарегистрироваться

Блоги медицини

Новини медицини