Справжнє диво: в Росії жінка народила здорову дитину при позаматковій вагітності

У Богучарі Воронезької області жінка народила здорову дівчинку, виносивши її при позаматкової вагітності. Вага дівчинки склала 2150 г і зріст - 46 см.

Подібний випадок – унікальний, медична література описує всього три таких зі світової практики, розповіла головний позаштатний неонатолог департаменту охорони здоров'я регіону, доктор медичних наук, професор Людмила Іпполітова, передає MKRU.Воронеж.

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Дитина народилася здоровою MKRU.Воронеж

"Розрив міг статися в будь-який момент, і те, що в цьому випадку дитина гине – це 100%, а щоб врятувати жінку від сильної кровотечі у медиків залишалося б буквально 7-10 хвилин", – говорить Іпполітова.

Після успішно проведеної операції дитина перебувала 5 днів в реанімації під динамічним наглядом, однак ситуація не вимагала серйозних інвазивних маніпуляцій. Малятку надавалася легка респіраторна підтримка киснем. На шостий день вона була переведена на другий етап виходжування.

"Даний випадок унікальний тим, що мама доносила вагітність поза маткою до такого гестаційного терміну – 34-35 тижнів, дитина повністю відповідає своєму гестаційному віку – тобто її фізичні параметри відповідають віку, в якому вона народилася", – додала професор.

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У дитини поставлена недоношеність першого ступеня, але у дитини немає зовнішніх і внутрішніх змін або патологій – її повністю обстежили.

Як відомо, мама, у якої вже є двоє дітей, деякий час не здогадувалася, що виношує третю дитину. Тому не ставала на облік в жіночу консультацію, а відчувши перші рухи плода, звернулася в Богучарську районну лікарню. Відразу визначити незвичайну локалізацію не вдалося навіть за допомогою УЗД, і тоді жінку доставили до Воронежа.

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