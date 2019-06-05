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Співачка Шеріл Коул розповіла, як схудла після пологів

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Відома співачка Шеріл Коул зізналася, що займається "убивчим" фітнесом і вживає селеру, щоб не набрати зайву вагу і бути в формі.

35-річна зірка сказала, що вона тренується по екстремальній програмі американської королеви фітнесу Трейсі Андерсон.

Шеріл продемонструвала свій неймовірний прес у відео на її новий сингл Let You і розкрила деталі своєї боротьби за ідеальну, на її погляд, фігуру.

"Я займаюся за методом Трейсі Андерсон, який передбачає таке тренування м'язів під різними кутами, яке забезпечує схуднення, а не набір м'язової маси. Я тренуюся при температурі близько 30 градусів Цельсія, що допомагає тримати тіло у тонусі", - зізналася співачка виданню The Sun.

Шеріл Коул

Шеріл Коул

Шанувальниками екстремального фітнесу Андерсон також є, серед інших, Кім Кардашьян, Мадонна та Гвінет Пелтроу.

Чому саме "вбивчий" фітнес?

Шеріл зізналася, що з усіх сил намагалася скинути зайву вагу після того, як народила свою першу дитину в березні 2017 року.

"Виявилося, що не так просто повернутися до колишньої форми після народження дитини, тому мені довелося займатися майже кожен день. Я роблю це вдома, в спеціальній кімнаті з чотирма радіаторами і двома зволожувачами, такий фітнес не для людей зі слабкими нервами, чесно кажучи", - додала співачка.

За її словами, вона займається виснажливо, п'ять разів на тиждень по годині, їй дуже складно, але саме цей метод спрацював, і Шеріл нарешті схудла.

Крім тренувань, співачка намагається пити сік селери вранці.

"Я недавно почала пити сік селери. Побачила в Instagram інформацію, що це нібито позбавляє від усіх хвороботворних мікроорганізмів. Вирішила спробувати, але я не завжди можу слідувати суворому режиму. Якщо чесно - це важка місія, встати і приготувати свіжий сік, коли ти намагаєшся нагодувати малюка о 7-й ранку", - зазначила вона.

Минулого літа Шеріл розлучилася з батьком своєї дитини, колишньою зіркою One Direction Ліамом, але вони як і раніше в хороших стосунках.

"Ми піклуємося одне про одного, і у нас спільна дитина. Дуже важливо, щоб у нас були дуже здорові, гарні відносини", - сказала співачка.

Нагадаємо, Шеріл вразила шанувальників своєю стрункою фігурою, коли випустила нове сексуальне відео Let You минулого тижня.

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