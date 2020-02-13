"Спалили мою дитину": батьки поскаржилися на дитячі серветки Johnson&Johnson. фото

Компанія Johnson & Johnson почала розслідування за фактом скарг десятків батьків на те, що їхні дитячі серветки Сottontouch залишають опіки на шкірі дітей.

На знімках, які надали батьки, видно червоні висипання, які з'явилися після використання серветок для чутливої шкіри Johnson & Johnson, передає Dailymail. Крім того, жалібними коментарями усипані і сторінки з оглядами продукту компанії.

Зокрема, Джемма Адамсон поскаржилася на те, що у двох її синів розвинулася однакова реакція на серветки. Так, у її шестимісячного Джессі залишилися болючий висип на обличчі і здуття шкіри на попі після того, як вона скористалася серветками, щоб змінити підгузник. А у 10-річного Джейка, судячи з фото, від серветок почервоніло обличчя, при цьому виникло відчуття, що шкіра горить.

Дитячі серветки для чутливої шкіри залишають опіки Dailymail

Дитячі серветки для чутливої шкіри залишають опіки Dailymail

Дитячі серветки для чутливої шкіри залишають опіки Dailymail

Дитячі серветки для чутливої шкіри залишають опіки Dailymail

В інших відгуках батьки написали "Спалили мою дитину", "У сина яскраво-червоне палаюче обличчя", "У дочки залишився червоний опік, як висип ... вона плаче від болю" і т.д.

Один з пап вирішив спробувати ці серветки на собі і також зазначив печіння після їх застосування: "Я спробував їх на собі, і я не знаю, які в них хімічні речовини, але виникло відчуття, що обличчя почало горіти відразу після застосування".

Дитячі серветки для чутливої шкіри залишають опіки Dailymail

Дитячі серветки для чутливої шкіри залишають опіки Dailymail

Дитячі серветки для чутливої шкіри залишають опіки Dailymail

Дитячі серветки для чутливої шкіри залишають опіки Dailymail

Дитячі серветки для чутливої шкіри залишають опіки Dailymail

Дитячі серветки для чутливої шкіри залишають опіки Dailymail

Дитячі серветки для чутливої шкіри залишають опіки Dailymail

Дитячі серветки для чутливої шкіри залишають опіки Dailymail

Дитячі серветки для чутливої шкіри залишають опіки Dailymail

Дитячі серветки для чутливої шкіри залишають опіки Dailymail

В цілому продукт зібрав величезну кількість негативних відгуків, а пост Адамсон, яка однією з перших заявила про недобре – тисячі лайків.

У компанії відреагували на скарги, припинивши поставки серветок Johnson & Johnson Сottontouch до Великобританії на час розслідування.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що компанія Johnson & Johnson відкликала дитячу присипку, в якій були виявлені сліди азбесту.

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