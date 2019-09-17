Сон на спині: розвінчано головний міф про вагітних

Сон на спині не може зашкодити дитині в утробі матері і не підвищує ризиків завмирання вагітності і виникнення у малюка захворювань.

Про розвінчання популярного міфу вченими на своїй сторінці в Facebook написала гінекологиня Наталія Лелюх. Вона уточнила, що дослідження було опубліковано в авторитетному журналі Obstetrics&Gynecology.

Лелюх повідомила, що багато лікарів лякали майбутніх мам тим, що сон на спині або правому боці може привести до "небажаних наслідків", під якими називалися завмирання вагітності, народження дітей з низькою масою і загострення гіпертонічних хвороб.

"Простими словами, якщо вагітна розуміла вранці, що спить на спині або правому боці – наступні дві ночі підуть коту під хвіст, бо вона буде боятися спати або буде бачити кошмари про завмерлу вагітність", – написала Лелюх.

Сон на спині не зашкодить вагітним Dp3

Вона наголосила, що медики не встановили зв'язку між позами сну і проблемами з вагітністю.

Як писав OBOZREVATEL, фітнес-тренерка назвала вид фізичних навантажень, категорично заборонений для вагітних. Він небезпечний через велику кількість припливу крові до органів таза.

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