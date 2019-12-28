Солодощі під ялинку: що робити з новорічною традицією

Солодкі подарунки дітям – тут немає наукових даних і аксіом, поспілкуємося?

В ідеалі, думати треба ще до отримання подарунку дитиною. Не демонізувати солодке, не нагороджувати і карати їжею, не змушувати доїдати і не віднімати їжу. Тоді дитина без проблем з'їсть кілька цукерок з подарунку, а не всю коробку за раз. Але, припустимо, цей момент ви прогавили.

Солодкий подарунок часто виступає важливою деталлю в контакті з соціумом. Наприклад, в дитсадку всім дарують солодкі подарунки, а вашій дитині книжку або іграшку. Або бабуся, хрещені дарують цукерки, а ви їх відбираєте, тому що "не можна". Новий рік – це завжди цукерки і печиво.

Як же правильно вчинити в цій ситуації?

Не демонізуйте солодкі подарунки! Коли дитина бачить заборону, обмеження, вона хоче ще більше. Не акцентуйте увагу на тому, як багато там цукерок, "попа злипнеться" і так далі.

Виступайте в батьківському комітеті, пропонуйте дарувати ВСІМ книжки та іграшки, мандарини.

Просіть рідних і близьких не дарувати солодкі подарунки, або тільки виготовлены власноруч.

Вдома готуйте разом імбирне печиво, прикрашайте, печіть кекси – готуйте солодощі вдома, упаковуйте, даруєте друзям. Заохочуйте ТАКІ подарунки, а не куплені цукерки.

Домашні новорічні солодощі Ілюстрація

Домашні новорічні солодощі Ілюстрація

Домашні новорічні солодощі Ілюстрація

Домашні новорічні солодощі Ілюстрація

Що робити, якщо подарунок таки потрапив дитині в руки:

вдома разом выдкрийте подарунок, запитайте дитину конкретно СКІЛЬКИ цукерок вона візьме, попросіть дитину вибрати ті цукерки, які вона хоче;

інші цукерки мовчки приберіть кудись подалі і не нагадуйте про них;

якщо дитина згадала – знову дістаєте, запропонуєте вибрати, які вона хоче. І приберіть.

Як показує практика, діти забувають про подарунок. А якщо ні, то не об'їдаються відразу тонною цукерок.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!