Синдром чистой тарелки — это состояние, характеризующее реакции взрослых на то, удалось ребенку доесть предложенную вами порцию еды или нет.

Доел и показал чистую тарелку — все счастливы.

Не доел — огорчение, шум, суета, попытки докормить, поиск болезней.

Именно сейчас вы формируете у ребенка пищевые привычки, обучаете его правилам пищевого поведения. Не забывайте о том, что острейшая проблема цивилизованного человечества — ограничение двигательной активности в сочетании с избыточным количеством далеко не самой полезной еды.

Вы совершенно не заинтересованы в том, чтобы ребенок ел много и в обязательном порядке доедал все то, что любящие взрослые (которым, разумеется, ничего не жалко) положили в тарелку/налили в чашку. Избыток пищи порождает многократно больше проблем со здоровьем, чем ее умеренный дефицит.

Потому: