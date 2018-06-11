Ми на Facebook
УкрEngРус
Реєстрація
За препаратами
  • За статтями
  • За препаратами
  • За виробниками
  • За діючими речовинами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВідео
Євген Комаровський
Євген Комаровський
Всі статті автора

Синдром чистой тарелки

625Читати новину російською

Синдром чистой тарелки — это состояние, характеризующее реакции взрослых на то, удалось ребенку доесть предложенную вами порцию еды или нет.

Доел и показал чистую тарелку — все счастливы.

Не доел — огорчение, шум, суета, попытки докормить, поиск болезней.

Именно сейчас вы формируете у ребенка пищевые привычки, обучаете его правилам пищевого поведения. Не забывайте о том, что острейшая проблема цивилизованного человечества — ограничение двигательной активности в сочетании с избыточным количеством далеко не самой полезной еды.

Вы совершенно не заинтересованы в том, чтобы ребенок ел много и в обязательном порядке доедал все то, что любящие взрослые (которым, разумеется, ничего не жалко) положили в тарелку/налили в чашку. Избыток пищи порождает многократно больше проблем со здоровьем, чем ее умеренный дефицит.

Потому:

  • Не надо хвалить ребенка за съеденную еду.

  • Не надо настаивать на обязательном доедании и обязательной демонстрации пустой тарелки или дна чашки – "Больше не хочешь? Ну и молодец!"

  • Если еда все время остается — значит, проблемы не у ребенка, а у тех, кто его кормит. Ваши представления о "правильной порции" не соответствуют потребностям вашего ребенка.

Читайте всі новини по темі "Батьки і діти" на сайті "Обозреватель".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Євген КомаровськийЄвген Комаровський
Тема
Батьки і діти
Об'єкти
здоров'ядітиПоради лікаря
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини