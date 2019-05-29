Сімейний відпочинок у стилі smart

Пора літніх відпусток – ідеальний час для сімейного відпочинку. І в кожної сім’ї своє уявлення про те, як зробити його яскравим, незабутнім і корисним для здоров’я. Головне – розуміти, що дорослі й діти по-різному реагують на зміни, пов’язані з відпочинком поза домом.

Для дорослих відпочинкова зміна клімату, оточення, режиму харчування й сну – це приємний драйв. Але діти, що вийшли із зони сімейного комфорту, не готові до швидкої адаптації за нових умов, і всі ці зміни можуть обернутися для них стресом, а часто – хворобами.

Адаптація дитини під час подорожі

Відпустка для дітей – справжнє випробування на міцність, адже на звикання до всіх змін їм потрібно близько трьох тижнів.

Якщо ви подорожуєте з малюком, будьте готові до різких змін настрою, частих вередувань, розладів сну й травлення.

Реакція дітей старшого віку на відпускні зміни може виявлятися в підвищеній дратівливості, частих змінах настрою, демонстративній неслухняності.

Крім того, під час подорожей дитячий організм більш чутливий до впливу нових для нього мікробів. Імовірність підхопити ту чи іншу інфекцію зростає.

То що ж робити батькам, щоб мінімізувати відпускні ризики, пов’язані зі здоров’ям дітей?

Допоможе онлайн-медицина!

Сучасні послуги онлайн-медицини – це чудове рішення для тих, кому необхідно терміново поставити лікарю запитання. Досить встановити на смартфон спеціальну програму, і у вас з’явиться можливість отримувати оперативні поради фахівця в режимі онлайн.

Переваги такого "віртуального" лікаря очевидні. Незалежно від того, де ви вирішили відпочити всією сім’єю – у селі в улюбленої бабусі або в екзотичній країні, онлайн-консультація дає змогу не лише заощадити час і гроші, а й спокійно вирішити проблему зі здоров’ям.

Як це виглядає в реальності, легко уявити на прикладі мобільної програми ММ "Добробут". З квітня 2019 року команда медичної мережі запустила сучасну послугу під назвою "Онлайн роз’яснення лікаря".

Кароліна Любович, заступник головного лікаря з медичних питань ММ "Добробут-Поліклініка", дитинолог, дитячий нефролог, лікар-експерт, розповідає: "Онлайн-роз’яснення лікаря може отримати будь-який пацієнт, у смартфоні якого встановлено нашу мобільну програму. Відкривши її, одразу можна побачити фахівців, які готові проконсультувати вас онлайн. Ця послуга доступна в режимах листування, аудіо- або відеодзвінка – формат ви визначаєте самі. Уся історія спілкування зберігається в електронній карті пацієнта та доступна в особистому кабінеті мобільної програми в будь-який момент. І, звісно, онлайн-консультування буде максимально ефективним, якщо лікар раніше спостерігав вас і вашу дитину у клініці. Батькам комфортніше, якщо роз’яснення дає фахівець, якого вони знають особисто та якому повністю довіряють. Але, все ж таки, основне завдання онлайн-допомоги – оперативна індивідуальна консультація, яка прояснить поточні питання, пов’язані зі здоров’ям дитини".

Онлайн-консультація лікаря в режимі реального часу

Скориставшись послугою "Онлайн роз’яснення лікаря" від медичної мережі "Добробут", ви отримуєте такі переваги:

─ швидкий доступ до фахівця, який забезпечить інформацією щодо режиму, харчування, догляду, зокрема в разі зміні звичних умов перебування;

─ первинні рекомендації в разі появи скарг різного характеру;

─ можливість спостереження в динаміці за перебігом захворювання вашої дитини, коригування лікування залежно від протікання хвороби, а також результатів лабораторних або інструментальних досліджень;

─ можливість складання індивідуального графіка вакцинацій, з урахуванням віку дитини та вже зроблених щеплень, а також рекомендації щодо додаткової вакцинації, особливо якщо ви збираєтеся в далеку подорож.

Ділячись своїм практичним досвідом онлайн-роботи з пацієнтами, Кароліна Любович зазначила: "Якщо на початку консультації лікар розуміє, що проблему неможливо вирішити онлайн, без огляду дитини, він дає батькам чіткі вказівки до дії. Наприклад, викликати швидку допомогу або записатися на прийом. У таких випадках вся сума за онлайн-роз’яснення повертається на картку".

Вирушаючи на відпочинок, подбайте про те, щоб віртуальний лікар подорожував із вами, і будьте спокійні – в будь-якому куточку світу він прийде на допомогу!

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