Шульга чи правша: вчені розкрили секрет особливості

Спосіб годування немовляти в перший рік його життя може вплинути на те, чи буде дитина шульгою.

До такого висновку дійшли дослідники Університету Вашингтонської школи громадського здоров'я. Їхні спостереження показали, що на вибір домінуючої руки впливає не вроджений фактор, а виховання, пише The Daily Mail.

Майже у кожного п'ятого шульги ключовою причиною цього є те, чи годували їх грудьми або з пляшечки. Так, у дітей, які були на натуральному вигодовуванні, домінуючою рукою частіше буває права. А ті, хто харчується сумішами з пляшок, набагато частіше стають шульгами.

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Крім цього, дослідники з'ясували, що чим довше дитина харчується грудьми, тим менше у неї шансів стати шульгою.

"Грудне вигодовування протягом шести місяців знижує цю можливість з 13 до 10%", – пояснили вчені.

Ілюстрація pexels

Повідомляється також, що в дослідженні брали участь майже 70 000 малюків та їхніх мам з п'яти країн.

Як писав OBOZREVATEL, педіатр назвав список продуктів і страв, які не рекомендуються для годуючих мам.

А от одним із найважливіших елементів раціону є молоко. Годуючи дитину грудьми, жінка повинна вживати як мінімум три склянки молокопродуктів у день.

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